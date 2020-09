F2, Mugello: Lundgaard in pole, Schumacher sbaglia

E’ stato Christian Lundgaard il protagonista della sessione di qualifiche della Formula 2 andata in scena sul tracciato del Mugello e che ha visto uno dei protagonisti in corsa per il titolo commettere un grave errore che potrebbe rivelarsi pesante al termine della stagione.

Mick Schumacher, infatti, ha effettuato una violenta escursione fuori pista nel corso dei minuti iniziali ed ha rovinato pesantemente il fondo della sua vettura.

I meccanici del team italiano hanno rattoppato i danni al volo per consentire al tedesco di proseguire il turno, ma Schumacher non è stato in grado di brillare chiudendo con il quindicesimo tempo a 7 decimi dal crono firmato Lundgaard.

Il pilota della ART Grand Prix è riuscito a prevalere su un ottimo Dan Ticktum per appena 5 millesimi, mentre sono stati soli 71 i millesimi che hanno impedito a Callum Ilott di centrare la pole.

Il pilota della UNI-Virtuosi è stato protagonista di una crescita costante nella sessione ed ha messo alle spalle le difficoltà vissute nel corso delle libere riuscendo ad ottenere un risultato preziosissimo considerando le difficoltà patite dai suoi rivali principali in campionato.

Al fianco dell’inglese prenderà il via un Marcus Armstrong tornato finalmente nelle posizioni di vertice dopo parecchi mesi trascorsi inspiegabilmente nelle retrovie.

Si conferma una certezza sul giro secco Felipe Drugovich. Il brasiliano della MP Motorsport, dopo la buona sessione di libere, ha chiuso il turno con il crono di 1’30’’339 che gli è valso il quinto tempo davanti ad un Jehan Daruvala a sorpresa migliore Carlin in griglia.

Positiva anche la sessione di Juri Vips. L’estone della DAMS, già il più rapido al mattino, sta prendendo sempre più confidenza con la monoposto ed oggi è finalmente riuscito ad entrare in top ten con il settimo crono a soli 353 millesimi di ritardo dalla pole.

Anche Luca Ghiotto è stato autore di una escursione fuori pista nei minuti iniziali, ma è riuscito a non danneggiare la vettura in questa occasione ottenendo l’ottavo tempo in 1’30’’’508, mentre alle spalle dell’italiano ha chiuso con il nono tempo Robert Shwartzman.

Lo zar ha dato il massimo nei minuti conclusivi del turno riuscendo a risalire in classifica e chiudere a soli 19 millesimi di ritardo dall’italiano precedendo Jack Aitken.

Sessione incolore anche per Yuki Tsunoda. Il giapponese, solitamente incisivo sul giro secco, sembra non aver gradito il tracciato toscano ed ha completato la sessione con l’undicesimo tempo a 4 decimi di ritardo dalla vetta.