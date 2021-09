F2, Monza: seconda pole consecutiva per Oscar Piastri

La lunga pausa tra il weekend di Silverstone e quello di Monza non sembra aver pesato su Oscar Piastri. Il leader del campionato, dopo aver ottenuto la pole sul tracciato britannico si è ripetuto anche in Brianza conquistando il miglior crono nei secondi finali della sessione.

L’australiano aveva già fatto capire nella prima metà del turno di essere uno dei più seri candidati alla pole ottenendo il tempo riferimento provvisorio per poi ripetersi nella seconda metà quando ha fermato il cronometro sull’1’32’’199.

Per conquistare la pole, ed i quattro punti messi in palio, Piastri ha dovuto però faticare. Il margine su Daruvala, oggi sorprendentemente secondo, è di appena 41 millesimi. L’indiano sembra aver confermato le buone sensazioni già viste al mattino al termine delle Libere.

Sessione positiva per Zhou. Il diretto rivale in classifica di Piastri ha infatti ottenuto il terzo crono pagando 5 centesimi all’australiano. Forse al cinese della UNI Virtuosi è mancato un pizzico di velocità nell’interpretare al meglio il secondo settore, ma sin da domani potrà tenere sotto controllo il portacolori della Prema.

Ha sognato la pole Liam Lawson. Il rookie della Hitech GP era riuscito ad imporsi nei secondi finali per poi retrocedere in quarta piazza con il tempo di 1’32’’383, mentre alle sue spalle la quinta fila della Feature Race si aprirà con un Drugoivch tornato incisivo e con la sorpresa di giornata Ralph Boschung.

Lo svizzero ha mostrato da subito un ottimo feeling con il tracciato di Monza, facendo capire di aver trovato un set up ideale, e nonostante un giro senza scia è riuscito a firmare il sesto crono in 1’32’’553.

Theo Pourchaire si conferma ancora una volta il faro della ART Grand Prix. Il rookie transalpino ha ottenuto il settimo riferimento in 1’32’’586 vincendo il duello interno con un deludente Lundgaard oggi incredibilmente diciannovesimo.

Dan Ticktum, Juri Vips e David Beckmann hanno completato la top ten e per l’estone domani la possibilità di ridurre il gap in classifica da Piastri sarà notevole considerando la partenza dalla prima fila in Gara 1 al fianco del tedesco.

Deludente la qualifica di Shwartzman. Il russo continua a faticare sul giro secco, forse per uno scarso feeling con le mescole portate quest’anno dalla Pirelli, ed oggi non è riuscito a fare meglio del dodicesimo tempo.