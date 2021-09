F2, Monza: in Gara 2 è un monologo totale di Daruvala

Un monologo totale. Non si può descrivere in altro modo quanto visto nella seconda Sprint Race di Monza con Jehan Daruvala unico protagonista.

L’indiano del team Carlin ha dominato dal primo all’ultimo giro, subito dopo aver soffiato il comando al poleman Boschung, ed ha imposto un ritmo insostenibile per tutti i rivali transitando sotto la bandiera a scacchi con un margine di 6 secondi su Bent Viscaal.

Non ci sono state forti emozioni per la prima posizione, mentre per le restanti piazze la seconda gara del weekend ha offerto un grande spettacolo a cominciare dal duello finale tra Viscaal e Beckmann.

Il pilota del team Trident ha seguito come un’ombra il tedesco del Campos Racing per tutta la gara per poi indurlo in errore al diciannovesimo passaggio. Il lungo commesso da Beckmann alla prima variante, condito da una spiattellata importante dell’anteriore sinistra, ha consentito a Viscaal di avere strada libera per salire in seconda posizione e regalare così al team Trident un podio meritato.

L’errore commesso nel finale è costato a Beckmann anche il terzo gradino del podio. Ad approfittare della crisi del tedesco è stato uno Shwartzman apparso in questo sabato in forma davvero smagliante.

Lo Zar, scattato dalla quinta piazza, ha gestito in maniera ineccepibile le sue Pirelli per poi chiedere il massimo alle coperture nei giri conclusivi quando ha beffato il tedesco e regalato l’ennesimo trofeo stagionale alla Prema.

Anche Lawson ha potuto approfittare delle difficoltà di Beckmann per sopravanzare il tedesco al penultimo giro con un sorpasso capolavoro all’ingresso della Ascari e conquistare così il quarto posto, mentre alle spalle del portacolori del Campos Racing ha concluso un Vips in ombra.

L’estone della Hitech GP, dopo aver completamente sbagliato la gestione gomme al mattino in Gara 1, non è mai sembrato particolarmente a proprio agio con la sua monoposto al pomeriggio e già al via ha perso una posizione venendo immediatamente scavalcato da Beckmann.

Per il pilota del vivaio Red Bull questo sesto posto pesa come un macigno per le speranze di poter insidiare Piastri in vetta alla classifica piloti.

Proprio l’australiano è stato costretto ad una gara in difesa. Nelle fasi iniziali l’australiano ha duellato duramente con Theo Pourchaire venendo anche sopravanzato dal vincitore di Gara 1. Poi è riuscito a riconquistare la posizione chiudendo in sesta piazza davanti resistendo nel finale con i denti a Zhou.

Il cinese è sembrato poco incisivo quando ha dovuto sbarazzarsi di un Pourchaire ormai in crisi di gomme e poi non ha trovato il varco necessario per mettere il muso della sua UNI-Virtuosi davanti a quello della monoposto di Piastri.

Pourchaire ha certamente sofferto di una spiattellata commessa al giro diciassette che ha complicato la parte finale della sua gara conclusa in decima posizione alle spalle di Boschung.

I piloti della F2 torneranno in pista domani mattina, alle 10:25, per disputare la Feature Race che concluderà il round di Monza.