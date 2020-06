MegaRide partner di Trident per l'analisi delle gomme

Le squadre del Team Trident, impegnate nel FIA Formula 2 e FIA Formula 3 Championship 2020, si affideranno alla tecnologia di MegaRide per massimizzare prestazioni e risultati in pista. Obiettivo della partnership è l’ottimizzazione del funzionamento degli pneumatici, elemento essenziale nella performance complessiva delle vetture.

La collaborazione tra il Team Trident e MegaRide ha l'obiettivo di rendere ancora più incisivi i risultati in pista, ma andrà oltre l'aspetto puramente tecnologico. Tra le sue società sono previsti anche elementi di co-marketing: il logo della società napoletana sarà in vista sulle monoposto schierate della scuderia milanese.

Flavio Farroni, CEO di MegaRide, è soddisfatto...

“Abbiamo iniziato ad operare circa 3 anni fa, forti dell’importante background scientifico del nostro team di ricerca della Federico II, con l’obiettivo di dare la possibilità ai nostri partner di conoscere, simulare e monitorare in tempo reale il comportamento dei veicoli a contatto con il suolo. Nell’ultimo anno abbiamo consolidato il fatturato e raddoppiato il nostro organico. Questa nuova partnership con Il Team Trident ci dà la conferma che stiamo procedendo nella giusta direzione focalizzandosi anche su nuove categorie del Motorsport. La qualità assoluta del Team Trident e la volontà di investire in tecnologie fortemente innovative sono per noi un motivo di particolare soddisfazione”.

Giacomo Ricci, team manager Trident, sottolinea le prespettive dell'accordo...

“Il Team Trident è certamente molto soddisfatto di avere avviato con MegaRide una partnership che potrà rivelarsi strategica nel raggiungere obiettivi sempre più prestigiosi all'interno delle categorie del Motorsport che ci vedono protagonisti. Il Team Trident e MegaRide sono due società con un dna vincente, che sapranno lavorare efficacemente insieme!”.

MegaRide nasce da uno spin-off dell’Università Federico II di Napoli ed è stata fondata da Flavio Farroni, Francesco Timpone ed Aleksandr Sakhnevych a seguito di numerosi programmi di ricerca scientifica, focalizzati sulla dinamica del veicolo, svolti in collaborazione con Ferrari, Ducati ed altre eccellenze del mondo delle corse.

Attualmente, MegaRide collabora con i più prestigiosi Marchi del Motorsport a due e quattro ruote. Tra le competizioni nelle quali la società campana è attiva ci sono la Moto GP, la Formula E ed i diversi campionati GT.

Le soluzioni offerte da MegaRide riguardano il testing (indoor e outdoor), l’ottimizzazione delle prestazioni nell’interazione tra pneumatici e suolo e la riproduzione del comportamento dei veicoli in ambienti di simulazione di guida.