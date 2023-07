F2 | Megaride: c'è uno studio predittivo dietro al giro da pole

Il mondo della simulazione nel mondo delle corse è in continua evoluzione. La Formula 1 indica la strada e gli altri campionati cercano di seguirne le orme, tenuto conto dei vincoli di regolamento e di budget.

La telemetria è ormai uno strumento d’indagine e di controllo acquisito, ma nelle serie propedeutiche si monitorano in particolare i dati di telaio, aerodinamica e motore, mentre si dispone di meno elementi per analizzare il comportamento delle gomme, altro aspetto fondamentale nella determinazione delle prestazioni.

In Megaride l’antifona l’hanno capita da qualche anno studiando uno strumento, il Vesevo, che consente di rilevare dei dati dagli pneumatici: l’azienda aveva iniziato a collaborare con alcune squadre di F1, portando poi la conoscenza acquisita anche in Formula 2 e Formula 3 con un sistema predittivo sugli pneumatici che sta dando grandi risultati…

“Posso dire che stiamo collaborando con un terzo dei team di F2 e F3 – racconta Flavio Farroni, uno dei fondatori di Megaride e Vesevo, che nel frattempo sta crescendo come realtà aziendale autonoma, ed è diventato il frontman di un team di ricerca e sviluppo che affonda le sue radici nell’università -. Quest’anno abbiamo iniziato a lavorare anche con Van Amersfoort Racing, un team che aveva iniziato la stagione fra gli outsider della serie cadetta e che, invece, è già arrivato alla vittoria”.

“Come di consuetudine la collaborazione parte un po’ in sordina: il nuovo team, mentre implementa le nostre tecnologie, non ottiene immediatamente dei risultati, ma poi trae grandi benefici e lo vediamo dalle prestazioni di chi lavora con noi. Con Trident abbiamo un rapporto di quattro anni: possiamo dire che è un player super consolidato della Formula 3 e punti di riferimento della serie. MP Racing l’anno scorso ha vinto il campionato di Formula 2 usando le nostre tecnologie, mentre in questa stagione ha preferito mettere a frutto in proprio l’esperienza maturata con noi, con esiti ancora incerti al momento. C’è in arrivo un quarto team di cui non posso ancora dare i dettagli, ma il risultato è che siamo in grado di coprire quattro dei dieci team della categoria”.

Nelle serie cadette c’è un indiscutibile cambio di passo nei team che hanno capito quanto importante possa essere la conoscenza della gomma per trovare le performance…

“Il tema culturale verso il quale stiamo andando è che sembra il nostro sistema di indagine stia diventando la… telemetria del 2023. Tutti cominciano a usarla come strumento standard: questa è una chiave che mi piace mettere in evidenza”.

Come inizia la collaborazione con un nuovo team?

“L’attività nasce nella fase pre stagionale quando decidiamo con il team dei piani di prova durante i test invernali che rispondano a certi requisiti: le macchine, infatti, devono essere strumentate con determinati sensori, laddove è concesso dal regolamento, per portare a casa dei dati della visualizzazione dello pneumatico”.

“Avendo il modello matematico, giorno dopo giorno, gara dopo gara acquisiamo informazioni sul profilo dei circuiti, vale a dire la rugosità dell’asfalto e sulle condizioni ambientali in cui si gira che ci permettono di diventare sempre più predittivi. L’obiettivo è indicare al pilota come si deve preparare il giro di lancio che precede il push lap in qualifica”.