F2, Libere, Abu Dhabi: Sette Camara al top, Isaakyan a muro

Dopo due mesi di pausa i piloti della Formula 2 sono tornati finalmente in pista per disputare l’ultimo weekend della stagione ad Abu Dhabi. Sul tracciato di Yas Marina sono andate in scena le ultime prove libere dell’anno ed a monopolizzare i primi due posti della classifica dei tempi sono stati i due portacolori del team DAMS, Sergio Sette Camara e Nicholas Latifi.

Il brasiliano è stato il più rapido, in una sessione interrotta a dieci minuti dal termine a causa dell’impatto contro le barriere di Matevos Isaakyan, con il crono di 1’51’’941 diventando così anche l’unico pilota a scendere sotto il muro dell’1’52’’, mentre il canadese, prossimo pilota Williams, ha chiuso alle sue spalle pagando un gap di 171 millesimi.

Un solo millesimi di ritardo è invece valso a Guanyu Zhou il terzo tempo, mentre dietro il cinese della UNI-Virtuosi ha chiuso un Callum Ilott come sempre eccellente sul giro secco.

La seconda vettura del team UNI-Virtuosi, affidata a Luca Ghiotto, ha chiuso con il sesto riferimento in 1’52'200 alle spalle di Louis Deletraz. Per l’italiano questo sarà l’ultimo weekend al volante di una monoposto e siamo certi che Luca farà di tutto per chiudere questo capitolo della sua carriera con una vittoria.

I top team hanno tutti brillato in questa sessione. Il team Carlin ha portato entrambe le vetture in top ten grazie al settimo riferimento firmato Matsushita. Il giapponese, autore del crono di 1’52’’303, torna al volante dopo il violento incidente di Sochi innescato da Nikita Mazepin.

Proprio il russo ha chiuso in classifica dietro Matsushita con un ritardo di soli 58 millesimi, ma il suo weekend partirà in salita a causa delle 15 posizioni di arretramento che dovrà scontare sulla griglia di partenza della Feature Race proprio per aver provocato il tremendo incidente di Sochi.

Mick Schumacher e Nyck de Vries hanno completato la top ten con il nono ed il decimo tempo. Il tedesco è stato protagonista di un brivido nelle fasi iniziali della sessione quando ha perso momentaneamente il controllo della propria vettura nella penultima cura dopo essere passato troppo violentemente su un delimitatore posto sul cordolo, mentre l’olandese, con il titolo già in tasca, non ha brillato in questo turno ma siamo certi che vorrà salutare la categoria con l’ennesima pole stagionale.

Da segnalare, infine, il crono di 1’54’’865 firmato Christian Lundgaard. Il danese, alla sua prima apparizione in Formula 2 con il team Trident, ha chiuso la sessione con il diciottesimo tempo ma ha pagato un gap di soli 364 millesimi dal ben più esperto compagno di squadra Giuliano Alesi.

I piloti della F2 torneranno in pista alle 16 per disputare l’ultima sessione di qualifiche della stagione.