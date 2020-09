F2: Juri Vips con la DAMS anche a Sochi

Juri Vips correrà con la DAMS anche le gare di FIA Formula 2 a Sochi, saltando di conseguenza l'impegno in Super Formula ad Okayama.

Dopo aver sostituito a Spa, Monza e Mugello l'infortunato Sean Gelael, l'estone sarà quindi in azione anche in Russia, visto che non avrebbe il tempo materiale per volare in Giappone ed osservare il periodo di quarantena per vestire la tuta del Team Mugen il weekend del 26-27 settembre.

"Sono molto contento dei punti presi in questo weekend e grato alla DAMS per l'occasione che mi ha dato, l'ho ripagata con un bel risultato - ha commentato Vips - Abbiamo superato i problemini avuti a Spa e Monza, riuscendo ad avere un bel passo per tutto l'evento. Sono molto felice di poter continuare con il team anche a Sochi e spero di poter combattere per la vittoria".

In questo modo, Vips potrà continuare la sua caccia ai punti della Super Licenza, inizialmente cominciata prendendo parte alla Formula Regional European Championship, che è un altro di quei campionati come quello giapponese che li mettono in palio per chi ambisce ad un posto in F1.