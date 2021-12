F2, Jeddah | Schianto tra Fittipaldi e Pourchaire, sospesa Gara 3

Sembra essere nata sotto una cattiva stella la Feature Race di Formula 2 a Jeddah. L’ultima gara del weekend, che avrebbe dovuto prendere il via alle 15:25 ora italiana, è partita con oltre mezz’ora di ritardo a causa di lavori alle barriere di protezione che si sono protratti nel tempo.

Quando è stato dato il via libera ai piloti per schierarsi in griglia, ed i semafori si sono spenti, è accaduto un tremendo incidente che ha visto coinvolti Théo Pourchaire ed Enzo Fittipaldi.

Il pilota francese, autore del terzo crono in qualifica, ha stallato in partenza restando piantato sulla sua casella. Théo è stato schivato da buona parte del gruppo che sopraggiungeva alle sue spalle ma non da Enzo Fittipaldi.

Il brasiliano del Charouz Racing System non si è accorto della ART Grand Prix numero 10 ferma in pista e l’ha centrata in pieno a tutta velocità con alcuni detriti finiti anche nella corsia box.

La direzione gara ha immediatamente esposto la bandiera rossa facendo rientrate i piloti in pit lane e l’ambulanza è intervenuta per prestare i soccorsi ai due piloti coinvolti.

Non appena verranno fornite comunicazioni ufficiali sullo stato di salute di Pourchaire e Fittipaldi provvederemo ad aggiornarvi.