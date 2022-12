F2 | Iwasa resta in DAMS e punta al titolo nel 2023

Il team DAMS ha svelato oggi quella che sarà la line-up ufficiale per la stagione 2023 di Formula 2. La squadra transalpina affiancherà al rookie Arthur Leclerc il giapponese Ayumu Iwasa.

Il pilota del vivaio Red Bull e della Honda Formula Dream Project è stato confermato dalla DAMS dopo la più che positiva stagione di debutto in F2. Iwasa si è infatti classificato quinto in classifica generale ottenendo il successo in Francia e Abu Dhabi e due pole.

Iwasa ha espresso tutta la sua soddisfazione per il rinnovo con DAMS: "Sono molto contento della mia prima stagione in F2, ho imparato molto durante l'anno e sono riuscito a migliorare in ogni gara. È una bella sensazione continuare a lavorare con DAMS per un altro anno. Mi sento a casa e lavoriamo bene insieme”.

"Tutti eravamo sulla stessa lunghezza d'onda e questo ci ha aiutato a ottenere molti risultati importanti. Sarà utile iniziare la nuova stagione in un ambiente familiare oltre che sul fatto di poter contare sull'esperienza su circuiti che erano nuovi per me nel 2022”.

"Il mio obiettivo è quello di lottare per il titolo di F2 nel 2023. Sappiamo di avere il potenziale per raggiungerlo, ma vogliamo concentrarci sulla preparazione per l'inizio della stagione. Ringrazio DAMS per la fiducia e il sostegno e non vedo l'ora di iniziare nel 2023!".

Ayumu Iwasa, Dams Photo by: Motorsport Images

Il proprietario del team, Charles Pic, ha dichiarato: "Siamo rimasti tutti impressionati dalle prestazioni di Ayumu nel 2022, soprattutto con le vittorie al Paul Ricard e a Yas Marina, ed eravamo desiderosi di tenerlo con noi per il 2023”.

“È fantastico per noi continuare i nostri rapporti con Red Bull e Honda, hanno fiducia nei nostri metodi e faremo del nostro meglio per avere successo insieme".

"Ayumu ha dimostrato di avere il potenziale per lottare per il titolo. È stato un pilota brillante nella seconda metà della stagione e speriamo che possa usare questa esperienza per dare il massimo nel 2023”.

"Abbiamo una formazione forte con Ayumu e Arthur e speriamo che possano spronarsi a vicenda per migliorare nel corso dell'anno".