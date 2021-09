F2: Hughes sostituisce Aitken a Monza in HWA Racelab

Cambia la line-up del team HWA Racelab in vista dell'appuntamento di Monza della Formula 2, gara che segnerà anche il ritorno della serie dopo una pausa di ben 2 mesi.

Sul tracciato brianzolo tornerà a guidare una monoposto della categoria cadetta Jake Hughes. Il britannico prenderà il posto del connazionale Aitken ancora convalescente dopo il tremendo incidente avvenuto in occasione della 24 Ore di Spa-Francorchamps.

Per Hughes non si tratterà di una prima volta al volante di una F2. L'inglese, infatti, aveva avuto già la possibilità di guidare una vettura sempre del team HWA Racelab in occasione del round di Sochi della passata stagione ottenendo un dodicesimo posto nella Feature Race.

Hughes, inoltre, era già stato protagonista quest'anno di una sostituzione in corso d'opera, ma in Formula 3, quando a Budapest ha preso il posto dell'infortunato Kaylen Frederick in Carlin.

"Sono felice di riunirmi con il team HWA Racelab per il round di F2 a Monza", ha detto Hughes che affiancherà Deledda nel box della squadra. "Ho davvero apprezzato la mia prima volta alla guida di una F2 a Sochi l'anno scorso e non vedo l'ora di riprovarla questo fine settimana".

"Sono riuscito a ottenere una vittoria qui nel 2020 con il team HWA Racelab in F3, quindi mi sento fiducioso e sono certo che potremo svolgere un buon lavoro insieme questo fine settimana nonostante la mancanza di preparazione! Vorrei dire un enorme grazie a tutti per aver mostrato la loro fiducia in me ancora una volta e avermi portato a bordo".