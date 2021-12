F2 | Hughes rimpiazza Sargeant e torna con HWA ad Abi Dhabi

Cambia ancora una volta la line-up del team HWA Racelab in Formula 2. La scuderia tedesca, in occasione dell’ultima apparizione nella categoria, affiancherà daccapo Jake Hughes ad Alessio Deledda.

L’inglese, già alla guida della monoposto numero 22 a Monza ed a Sochi – appuntamento nel quale ha raccolto i primi punti in F2 con il quarto posto in Gara 1 – prenderà il posto di Logan Sargeant, presente nello scorso round di Jeddah per il suo debutto ufficiale nella categoria battezzato con un impatto contro le barriere in curva 22 in occasione delle libere del venerdì.

Per il team HWA Racelab quella 2021 è stata una stagione piuttosto travagliata per quanto riguarda i piloti.

Jake Hughes, HWA Racelab Photo by: James Gasperotti / Motorsport Images

Se da un lato, infatti, Alessio Deledda ha preso parte a tutti gli appuntamenti in calendario, dall’altra sulla monoposto numero 22 si sono alternati Matteo Nannini, Jack Aitken, Jake Hughes e Logan Sargeant nel corso degli 8 round in calendario.

“Sono davvero entusiasta di correre daccapo con HWA Racelab questo weekend” ha dichiarato Hughes.

“Sarà un finesettimana intenso per la squadra dato che rappresenterà l’ultima apparizione nel campionato, ed avendo corso con loro sia in Formula 3 che in Formula 2 possono dire che è triste vederli andare via”.

“Spero di poter concludere la stagione positivamente e non vedo l’ora di tornare ad Abu Dhabi. Penso che le modifiche apportate al tracciato renderanno le gare più eccitanti e se riusciremo a conquistare dei punti potremo considerare il weekend un successo”.

L’ultimo appuntamento della stagione 2021 di Formula 2 prenderà il via venerdì alle 8:35 ora italiana con l’unica sessione di prove libere come sempre in programma, mentre il turno di qualifiche che determinerà la griglia di partenza della Feature Race scatterà alle 15.30.