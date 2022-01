F2 | Hughes è il primo pilota di Van Amersfoort Racing

Continua a prendere corpo la griglia di partenza della stagione di Formula 2 2022. Dopo i numerosi annunci del vivaio Red Bull che hanno caratterizzato la scorsa settimana, oggi è arrivato il momento del Van Amersfoort Racing di svelare il nome del primo pilota.

Sarà Jake Hughes a portare al debutto nella categoria il team olandese. L’inglese avrà la possibilità di disputare l’intera stagione dopo aver avuto modo di guidare la Dallara di F2 in alcuni appuntamenti sia nel 2020, a Sochi, sia nel 2021 a Monza, ancora una volta a Sochi e nell’appuntamento conclusivo di Abu Dhabi.

Che Hughes fosse il nome in cima alla lista dei desideri per il Van Amersfoort Racing era emerso chiaramente quando l’inglese ha disputato i test di fine stagione con i colori del team olandese. La grande esperienza del classe 1994 sarà certamente fondamentale per consentire al team VAR di adattarsi alla nuova categoria.

“Sono estremamente soddisfatto di correre con il Van Amersfoort Racing nel 2022. Nel corso dei test di fine stagione è emerso chiaramente come il team abbia preso questa nuova sfida molto seriamente e siamo sulla stessa linea di pensiero. Tutto ciò rende davvero gradevole questo ambiente di lavoro”.

“Sono grato alla squadra per aver riposto fiducia in me e per avermi dato l’opportunità di lavorare insieme. La monoposto di F2 è una vettura incredibile da guidare e non vedo l’ora di poter disputare l’intera stagione”.

Rob Niessink, CEO di Van Amersfoort Racing, ha espresso soddisfazione per l’accordo raggiunto con Hughes.

“È un piacere essere in grado di dare questo annuncio. Siamo davvero felici che Jake si sia unito a noi per il campionato di Formula 2 e siamo certi che sarà una grande avventura dove avrà grande peso la sua esperienza e la sua maturità”.

“Durante i test di fine stagione, Jake ha mostrato una grande motivazione ed ha confermato di essere un team player. I feedback accurati che ci ha fornito hanno avuto un grande impatto nel corso dei test e hanno consentito al tutto il team di progredire in poco tempo. La sua dedizione ci dà la carica per affrontare la stagione che sta per iniziare”.