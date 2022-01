F2 | Hitech GP completa la formazione con Armstrong

Marcus Armstrong proseguirà in Formula 2 anche nel 2022. Il pilota neozelandese, da poco separatosi dalla Ferrari Driver Academy, ha svelato oggi i suoi programma che lo vedranno impegnato per il terzo anno di fila nella seconda serie ma con i colori della Hitech GP.

Armstrong ha già avuto modo di conoscere il team in occasione dei test di fine stagione andati in scena sul tracciato di Abu Dhabi ed avrà come compagno di squadra il confermato Juri Vips.

Per il neozelandese questa dovrà essere necessariamente la stagione del definitivo salto di qualità. Dopo aver indossato i colori di due team di alto profilo come ART Grand Prix nel 2020 e DAMS nel 2021, il CV di Armstrong è piuttosto scarno e presenta una sola vittoria (ottenuta lo scorso anno a Jeddah) e due tredicesimi posti in classifica piloti.

Nella valutazione complessiva del nuovo acquisto Hitech, però, si deve anche tener conto di numerosi episodi sfortunati che spesso lo hanno privato di piazzamenti importanti.

“Sono entusiasta di unirmi alla Hitech GP per questa stagione di Formula 2” ha dichiarato l’ex pilota della Ferrari Driver Academy.

“Il team principal Oliver Oakes è stato l’uomo che mi ha portato in Europa qualche anno fa ed ho avuto modo di vedere la crescita del team Hitech sin dagli inizi. Da allora è diventata una delle squadre di riferimento in Formula 2 e Formula 3”.

“Non vedo l’ora di lavorare con un gruppo di persone di successo e dare il massimo quest’anno per la mia nuova squadra”.

Per l’inizio della stagione 2022 di Formula 2 non si dovrà attendere ancora molto. I piloti della categoria cadetta scenderanno in pista dal 2 al 4 marzo per la prima sessione di test che andrà in scena sul tracciato del Bahrain, sede del primo round della stagione.

Con l’annuncio di Armstrong in Hitech GP restano ancora poche caselle vuote sulla griglia di partenza. I team che devono ancora annunciare gli ultimi piloti sono la ART Grand Prix, che indicherà con tutta probabilità Frederik Vesti come compagno di squadra di Théo Pourchaire, il Campos Racing, il team Trident, il Charouz Racing System e il Van Amersfoort Racing.