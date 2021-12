F2 | Drugovich torna con MP Motorsport per il 2022

Felipe Drugovich proseguirà la sua esperienza in Formula 2 nel 2022. Il pilota brasiliano affronterà la categoria cadetta per il terzo anno consecutivo tornando a vestire i colori del team MP Motorsport ed avrà come compagno di squadra il debuttante Clement Novalak.

Drugovich, che proprio con la scuderia olandese aveva debuttato nella categoria, quest'anno ha compiuto un salto importante firmando con un team di prima fascia come UNI-Virtuosi.

Il "matrimonio" tra il dominatore della stagione 2018 dell'Euroformula Open e la scuderia inglese, però, non ha dato i frutti sperati. Il brasiliano, infatti, non è mai riuscito a salire sul gradino più alto del podio ottenendo come miglior risultato il secondo posto a Monaco, nella Sprint Race 1, ed un identico piazzamento nella Sprint Race 1 di Abu Dhabi.

Drugovich ha così chiuso la stagione 2022 in ottava posizione con 105 punti. Un risultato molto distante da quello ottenuto dal suo compago di team Guanyu Zhou, terzo a quota 183.

"Sono davvero felice di tornare con MP Motorsport per la mia terza stagione in FIA F2", ha dichiarato Drugovich. "Ho ricordi meravigliosi della mia stagione di debutto con loro nel 2020, quando ho ottenuto una vittoria nel mio primissimo weekend di F2 per poi centrare altri due successi nel corso della stagione. Io e la squadra siamo ansiosi di ripeterci nel 2022 ed ottenere ancora di più!".

A dare il bentornato a Drugovich nella squadra è stato il team principal di MP Motorsport, Sander Dorsman.

"È una grande notizia avere Felipe daccapo con noi e siamo davvero felici di dargli il bentornato in MP".

"Ci siamo trovati così bene nel 2020, e con l'esperienza che ha maturato quest'anno sono convinto che possiamo ripetere gli ottimi risultati del 2020 o addirittura migliorarli. Sono anche contento che la nostra formazione sia stata confermata così presto. Avere sia Drugovich che Novalak a bordo così presto significa che possiamo concentrarci completamente sulla prossima stagione e prepararci al meglio".