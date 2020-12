F2: Drugovich si lega ad UNI-Virtuosi per il 2021

Dopo aver concluso la stagione 2020 al secondo posto nella classifica riservata ai team ed aver fatto sfiorare a Callum Ilott il titolo, per il team UNI-Virtuosi è già tempo di pensare al 2021.

La scuderia inglese ha annunciato oggi l’ingaggio di Felipe Druvovich per la prossima stagione, ed il nome del brasiliano è senza dubbio di peso.

Felipe nell’anno del debutto è stato in grado di conquistare 3 vittorie, stupendo tutti soprattutto in occasione del penultimo round stagionale quando ha letteralmente dominato nella Feature Race del Bahrain gestendo il degrado delle Pirelli come un veterano.

Il campione 2018 della Euroformula Open, dopo un 2019 in Formula 3 da dimenticare, si è rivelato un valore aggiunto per il team MP Motorsport nella sua stagione di debutto in Formula 2 ed ha chiuso la stagione con bottino di 121 punti ed il nono posto in classifica.

Drugovich ha indicato nella sua nuova squadra uno dei miglior team presenti nella categoria: “Se facciamo una fotografia della stagione possiamo vedere come il team UNI-Virtuosi sia stata la squadra che ha sempre mostrato un passo competitivo. Hanno sempre disputato delle ottime qualifiche e sono stati veloci su ogni circuito”.

“Guardando alle altre scuderie si può notare come queste non siano state costanti nel corso dell’anno ed è per questo motivo che ho scelto di legarmi ad UNI-Virtuosi”.

Analoga soddisfazione è stata espressa dai vertici del team inglese: “Felipe ha disputato una fantastica stagione d’esordio con 3 vittorie ed ha mostrato un grande passo nel suo primo anno nella categoria. Non vediamo l’ora di iniziare a lavorare con lui per cominciare subito a concentrarci sul prossimo campionato”.

Drugovich scenderà in pista con i nuovi colori dall’8 al 10 dicembre in occasione dei test di fine stagione che si terranno sul tracciato del Bahrain nella configurazione utilizzata per il penultimo round del campionato.