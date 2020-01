F2: Drugovich sale di categoria e firma con MP Motorsport

Continua a prendere forma la lista dei piloti che prenderanno parte alla stagione 2020 della Formula 2. Il team MP Motorsport ha infatti annunciato l’ingaggio del brasiliano Felipe Drugovich.

Il dominatore dell’Euroformula Open 2018 ha vissuto una stagione complicata in Formula 3. Al volante di una monoposto del team Carlin, infatti, il brasiliano è riuscito a conquistare soltanto 8 punti chiudendo al sedicesimo posto in classifica.

Nel corso dei test di Abu Dhabi, Drugovich ha avuto modo di provare la monoposto del team MP Motorsport ed in questo fine settimana è arrivato l’annuncio che decreta in maniera ufficiale il salto di categoria del brasiliano.

“Sono davvero felice di poter correre con MP Motorsport nel 2020 per la mia prima stagione in Formula 2. Abbiamo lavorato molto bene durante i test di Abu Dhabi e credo che potremo svolgere un buon lavoro quest’anno”.

“Non vedo l’ora di tornare in auto per disputare i test invernali ed il mio primo weekend di gara in Formula 2”.

Il boss del team olandese, Sander Dorsman, ha aggiunto: “Felipe ha fatto un grande lavoro nel corso dei test con noi ed è riuscito ad imparare e migliorare in ogni sessione. Quando è arrivato il momento di sceglierlo non abbiamo avuto dubbi”.

“Lo abbiamo sempre tenuto d’occhio sin dalle categorie minori ed è fantastico che adesso sia parte del team”.

Dopo l’annuncio di Drugovich in MP Motorsport restano ancora due sedili liberi in Formula 2. Da definire è infatti il secondo pilota in Carlin che affiancherà il rookie Tsunoda ed il compagno di team di Drugovich nella squadra olandese.