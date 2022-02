F2 | Doohan e Caldwell entrano nella Academy Alpine

Dopo aver trascorso due anni in Formula 3, con Trident e Prema, Olli Caldwell si prepara al debutto in Formula 2. Il pilota inglese, infatti, è stato annunciato quest’oggi dal Campos Racing che ha così completato la sua formazione con il già cofermatissimo Ralph Boschung.

Per Caldwell, inoltre, questa non è l’unica novità. Il britannico, infatti, è stato annunciato come nuovo acquisto della Academy Alpine insieme a Jack Doohan.

Proprio l’ingresso dell’australiano ha destato stupore. Doohan fino allo scorso anno era stato supportato dalla Red Bull Academy, ma ha preferito cedere alle lusinghe della Casa francese che ha intravisto nel figlio d’arte un notevole potenziale.

Doohan, infatti, si è messo luce la passata stagione in Formula 3 diventando il rivale principale di Dennis Hauger per la conquista del titolo. Concluso il campionato ha poi debuttato in Formula 2 con MP Motorsport sfiorando la pole nell’appuntamento di Abu Dhabi.

Jack Doohan, MP Motorsport Photo by: Zak Mauger / Motorsport Images

Grazie a questa scelta, il vivaio della Alpine potrà contare su due piloti presenti in F2, Doohan e Caldwell per l’appunto, e due presenti in Formula 3, i confermati Victor Martins e Caio Collet.

“L'Alpine Academy rimane una parte estremamente preziosa di ciò che vogliamo realizzare in Formula 1” ha dichiarato il CEO della Casa Laurent Rossi. “Siamo desiderosi di trovare la prossima generazione di piloti di F1 ed è emozionante vedere la crescente forza del programma da quando è stato avviato nel 2016”.

“Lo scorso anno è stata la nostra miglior stagione con Oscar che adesso si è unito al nostro programma di Formula 1 come pilota di riserva del team”.

“Come ogni anno abbiamo grandi aspettative per la nostra Academy. Diamo il benvenuto a due nuovi piloti, Jack e Olli, che affiancano i confermati Caio e Victor. Ognuno porta la propria personalità e ed il proprio talento e siamo entusiasti di vedere come i nostri piloti cresceranno in questa stagione, sia individualmente che come gruppo”.