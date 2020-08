F2: disastro Prema, ne approfitta Tsunoda che vince a Silverstone

Vittoria del debuttante giapponese Yuki Tsunoda che porta il team Carlin sul gradino più alto nella gara di casa, che a tre giri dalla fine si è visto regalare la vetta dalla coppia di casa Prema.

Partiti dalla prima fila, Mick Schumacher e Robert Shwartzman avevano fatto il vuoto alle loro spalle, fino a quando a pochi chilometri dalla bandiera a scacchi, il russo ha allungato la staccata finendo per tamponare il compagno tedesco.

Entrambi si sono scomposti lasciando via libera al giapponese, con Schumacher che ha potuto proseguire, chiudendo comunque al secondo posto.

Shwartzman ha provato a continuare, grazie anche ai 15 secondi di vantaggio sui rivali, ma i danni riportati all’ala anteriore non gli hanno permesso di poter mantenere la posizione, e nell’ultima tornata ha dovuto mollare il colpo, perdendo non solo la medaglia di bronzo, ma anche la possibilità di entrare in zona punti, dopo essere approdato nel paddock questo fine settimana da leader di campionato.

Si conferma sul podio Jack Aitken, che porta la vettura di Campos nuovamente nel parco chiuso della pit-lane, nella sua gara di casa.

Quarto Louis Deletraz, capace di massimizzare il potenziale della sua vettura nel finale di corsa, andando a precedere Guanyu Zhou che chiude la Top-5, davanti al compagno Callum Ilot, che resta leader del campionato. Decimo Luca Ghiotto.