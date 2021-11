F2 | Debutto per Jack Doohan a Jeddah con MP Motorsport

Il team MP Motorsport si presenterà a Jeddah, penultimo appuntamento della stagione 2021 di Formula 2, con una line up completamente inedita. Oltre a Clement Novalak, annunciato come new entry già da qualche settimana e confermato come pilota titolare anche per il 2022, il team olandese schiererà in Arabia Saudita anche Jack Doohan.

Il vice campione 2021 della Formula 3 avrà così la possibilità di compiere un primo assaggio della nuova categoria e per uno strano scherzo del destino avrà come compagno di squadra proprio quel Novalak che lo ha affiancato in Trident e con il quale ha duellato duramente a Sochi in occasione dell’ultima gara della stagione.

Leggi anche: Logan Sargeant debutta in F2 a Jeddah con HWA Racelab

Doohan prenderà il posto lasciato libero da Richard Verschoor. Il pilota olandese si è dovuto arrendere all’assenza di budget ed ha annunciato tramite i propri profili social di non poter prendere parte agli ultimi due appuntamenti del campionato a Jeddah ed Abu Dhabi.

“Sono davvero felice di poter correre con MP Motorsport negli ultimi due round del campionato di Formula 2” ha dichiarato Doohan. “È una opportunità incredibile e non potrò ringraziare a sufficienza il team, la mia famiglia e tutti quelli che lo hanno reso possibile”.

Pole sitter Jack Doohan, Trident Photo by: Formula Motorsport Ltd

“Questa opportunità mi consentirà di porre le fondamenta in vista del mio impegno per il prossimo anno. Sono davvero eccitato anche se non ho un obiettivo particolare non avendo mai corso con una vettura maggiore della Formula 3”.

“Le libere del venerdì mi consentiranno di prendere confidenza con la monoposto di F2. Spero di poter stare in pista più tempo possibile ed imparare giro dopo giro”.