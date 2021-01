F2: Daruvala resta con Carlin, Hitech GP svela la line-up

La stagione 2021 della Formula 2 inizierà a fine marzo in Bahrain e la griglia di partenza inizia a delinearsi. Sono di oggi gli annunci della line-up completa del team Hitech GP e del primo dei due nomi del team Carlin. Juri Vips e Liam Lawson correranno per la prima squadra, mentre il secondo team ha confermato Jehan Daruvala.

Per quanto riguarda il team Hitech GP, entrambi i piloti sono vecchie conoscenze, avendo già corso in F3, Vips nel 2019 e Lawson nel 2020. Lo scorso mese inoltre hanno provato la monoposto di F2 nei test che si sono svolti in Bahrain.

Per Juri Vips il 2021 sarà il primo anno in cui disputerà una stagione completa, dopo aver corso quattro round per DAMS con una terza posizione al Mugello come miglior risultato. I programmi iniziali del 2020 dell’estone però erano diversi: avrebbe infatti dovuto correre in Super Formula, ma la pandemia ha scombinato i piani ed è così andato a correre nei quattro round di F2 e nel Formula Regional European Championship.

Vips commenta: “Non vedo l'ora di lavorare di nuovo con Hitech GP. Abbiamo avuto un buon anno in F3 nel 2019, ma abbiamo degli affari in sospeso insieme. Hanno avuto una grande stagione nel loro primo anno in F2 e sono fiducioso che potremo lottare per il titolo in questa stagione!”.

Per Liam Lawson l’accesso in F2 rappresenta la promozione dopo la stagione in F3, che lo scorso anno ha concluso in quinta posizione. Durante l’anno ha vinto anche tre gare e continuerà così la sua progressione, approdando alla F2 con il team Hitech GP. Il pilota neozelandese sarà impegnato su due fronti, dovendo disputare anche la stagione DTM al volante della Ferrari 488 GT con Alex Albon come compagno di squadra.

“Sono entusiasta di correre in F2 con Hitech quest'anno – commenta Lawson – Dopo due anni di Formula 3, mi sento pronto per essere in questo campionato e fare un buon lavoro per la squadra. Ho imparato molto nei test di F2 in Bahrain con Hitech e ho avuto un buon feeling con la macchina. Detto questo, c'è sicuramente ancora molto da imparare, quindi non vedo l'ora che arrivi la sfida!”.

Se la line-up del team Hitech GP è completa, lo stesso non si può dire del team Carlin. La squadra britannica ha annunciato oggi uno dei due piloti, mentre resta ancora da ufficializzare il nome del suo compagno di squadra. Sarà Jehan Daruvala a correre per Carlin, confermato dopo le buone prestazioni dello scorso anno.

Il pilota indiano, che sta recuperando la forma fisica dopo aver contratto il Covid-19, fa parte del programma giovani della Red Bull dallo scorso anno e nel team Carlin ha corso già nel 2020 con Yuki Tsunoda come compagno di squadra (quest’ultimo approda in Formula 1 con Alpha Tauri nel 2021).

Daruvala vanta una vittoria nella gara sprint del Bahrain, ottenuta dopo una seconda metà di stagione migliore rispetto alla prima. Nel 2021, prima di partire con la F2, il pilota andrà negli Emirati Arabi Uniti per correre la F3 Asian Series, dove sarà al volante della monoposto del team Mumbai Falcons, gestito da Prema. Con quest’ultima aveva già disputato la stagione 2019 in F3, chiudendo terzo nella generale.

“Sono molto grato alla Red Bull per la loro continua fiducia in me – afferma Daruvala – Sono estremamente entusiasta di rimanere in F2 e con Carlin per il 2021 come Red Bull Junior. Abbiamo fatto molti progressi lo scorso anno. È stato fantastico finire la stagione così in alto con la mia prima vittoria in F2 e poi riprenderla con un ritmo da prima nei test post-stagione. Sono estremamente orgoglioso di portare ancora una volta i colori Red Bull in questa stagione e ringrazio il dottor Marko ei miei sponsor per il loro continuo supporto e fiducia in me che cercherò di ripagare sin dalla prima gara”.