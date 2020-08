F2: Callum Ilott beffa Lundgaard e firma la pole position

Pole position per Callum Ilot al termine della sessione di qualifica della Formula 2 a Silverstone, in occasione del fine settimana che celebra il settantesimo anniversario della Formula 1.

La serie cadetta ha visto, nella sua seconda tappa nel Northamptonshire consecutive, un pilota d’oltremanica avere la meglio in qualifica sugli avversari con una squadra inglese, l’UNI Virtuosi, che può così celebrare un venerdì da leoni.

Con il crono di 1:39.062 Callum ha avuto la meglio su Christian Lungaard (ART GP) che per un solo decimo dovrà allinearsi nella riga “sporca” nella Feature Race di domani pomeriggio.

Interessante la seconda linea dello schieramento con l’altro idolo delle folle britanniche, Jack Aitken (Campos Racing) e Daniel Ticktum (DAMS) che già lo scorso fine settimana si era messo prepotentemente sotto le luci dei riflettori.

Ottima prova di Luca Ghiotto, quinto a precedere l’ex compagno dello scorso anno Guan Zhou, con cui dividerà la terza fila. Dopo aver dettato legge nelle prove libere, arretrano gli alfieri della Prema con Mick Schumacher che non va oltre l’ottava piazza, e Robert Shwartzman che chiude undicesimo, dopo essere arrivato in pista. come leader di campionato.

Una sessione, questa di qualifica, che è iniziata con un quarto d’ora di ritardo a causa del ritardo accumulato nelle procedure dalla F3, e che ha visto il rischio dell’arrivo della pioggia. Da segnalare un testacoda di Sean Gelael ad un minuto dalla fine.