F2 | Calan Williams con Trident ai test di Abu Dhabi

Inizia a delinearsi la line up di piloti che prenderà parte ai test di fine stagione della Formula 2 che andranno in scena ad Abu Dhabi dal 16 al 18 dicembre subito dopo l'ultimo appuntamento del campionato.

Calan Williams farà il suo primo assaggio della categoria cadetta vestendo i colori del team Trident. Il ventunenne nato a Perth, che quest'anno ha disputato l'intera stagione di Formula 3 alla guida di una monoposto del team Jenzer, è riuscito a mettersi in luce in alcuni round ottenendo quale miglior risultato un terzo posto in Gara 1 a Le Castellet.

Victor Martins, MP Motorsport, il vincitore della gara Alexander Smolyar, ART Grand Prix e Calan Williams, Jenzer Motorsport festeggiano sul podio con il trofeo Photo by: Mark Sutton / Motorsport Images

A dare il benvenuto nella scuderia italiana a Williams è stato Giacomo Ricci, team manager di Trident: "Siamo lieti di poter annunciare che Calan Williams disputerà la post season session di Abu Dhabi con i nostri colori. Per il driver australiano sarà il debutto assoluto su una monoposto del FIA Formula 2 Championship. Il pilota di Perth, che nella scorsa stagione nella terza categoria abbiamo affrontato come avversario, ha certamente indiscutibili capacità e il potenziale per salire su una monoposto di categoria superiore. Il nostro staff tecnico darà il massimo supporto a Calan per consentirgli di esprimersi al meglio”.

Williams ha voluto ringraziare la scuderia campione F3 2021 per la grande opportunità: "Non vedo l’ora di salire su una monoposto di Formula 2 con i colori di Trident Motorsport, una squadra estremamente professionale che poche settimane fa si è laureata campione tra i team in Formula 3. Al termine della stagione ho svolto una preparazione fisica ad hoc per salire su una monoposto di categoria superiore, che è più impegnativa dal punto di vista fisico. Tre giornate di test costituiscono un programma intenso ed il mio obiettivo è di farmi trovare pronto”.