F2 | Boschung confermato da Campos per il 2023

Schumacher deluso, ma non molla: "La F1 non è un capitolo chiuso"

Il pilota tedesco ha affidato ai social network la sua reazione alla firma di Nico Hulkenberg con la Haas, che di fatto lo ha lasciato senza un sedile in Formula 1 per il 2023. Il figlio d'arte non ha nascosto il suo disappunto per il mancato rinnovo, ma ha anche messo in chiaro che la sua avventura nel Circus non finirà qui.