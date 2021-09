F2: Beckmann rimpiazza Nannini in Campos per Monza

Il tedesco, visto per quattro eventi con Charouz Racing System prima di venire rimpiazzato da Enzo Fittipaldi a metà stagione, sarà compagno di squadra di Ralph Boschung con la vettura #20, che in precedenza era stata affidata a Gianluca Petecof e, appunto, Nannini, che quindi non sarà al via nella gara di gara sua.

"Sono estremamente felice di unirmi a Campos Racing e continuare a correre nel campionato FIA Formula 2 a Monza - ha detto Beckmann - E' un team forte ed esperto, e ha una lunga tradizione di lavoro con piloti di grande talento e successo".

"Sarebbe fantastico sfruttare questa opportunità per farla diventare una collaborazione a lungo termine, ma facciamo un passo per volta. Voglio dimostrare la mia velocità a Monza e prendere buoni punti".

Il direttore sportivo, Adrián Campos-Suñer Torres, ha aggiunto: "Monza è uno dei circuiti più iconici e veloci del calendario e ci aspettiamo di essere competitivi durante il fine settimana per raccogliere più punti possibili. Naturalmente, do un caloroso benvenuto a David Beckmann. È incredibile avere con noi un pilota così talentuoso perché con Ralph ora abbiamo una formazione straordinaria, con due giovani di grande prospettiva futura. Vorremmo averlo con noi anche dopo Monza e stiamo lavorando su questo".

Per Nannini un'altra delusione, dopo che in Bahrain aveva corso con HWA Racelab, passando poi in Campos, ma venendo sostituito a Monaco da Jack Aitken.