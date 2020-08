F2, Barcellona: Matsushita vince una gara pazza

Rocambolesca vittoria di Nobuaru Matsushita nella Feature Race della Formula 2 a Barcellona. Il giapponese, che è partito diciottesimo, è stato il più bravo insieme al team MP Motorsport a gestire la strategia e le tre safety-car che sono entrate durante la corsa.

Sul podio con lui Robert Shwartzman (Prema) e Guanyu Zhou (Virtuosi). Grazie all’ottavo posto, nella Sprint Race di domenica partirà in pole position Luca Ghiotto.

Una corsa segnata dalle strategie e dalle safety-car quella del sabato pomeriggio che la Formula 2 ha archiviato sul circuito del Montmelò. Callum Ilott, che aveva conquistato la pole e il comando nelle prime battute, nonostante sia stato tra i piloti a fare due soste, è risultato essere troppo accorto pensando forse al campionato, ed è rimasto bloccato dietro a Yuki Tsunoda nella seconda neutralizzazione, intervenuta per ricoverare la vettura di Giuliano Alesi, colpito da Sean Gelael in curva 10.

Tanti i piloti che a quel punto hanno deciso di montare il terzo treno di pneumatici, ma non Tsunoda che si era ritrovato al comando, impedendo ad Ilott la fuga. Questo ha favorito il ritorno di Matsushita e dei russi Shwartzman e Nikita Mazepin. Il portacolori Hitech è però stato penalizzato di 5 secondi al traguardo per aver oltrepassato i limiti della pista, chiudendo dodicesimo.

L’ultima neutralizzazione, avvenuta per l’incidente di Roy Nissany contro le barriere di curva 3, ha visto Matsushita volare al comando con una sola sosta completata, mentre Tsnuoda ed Ilot venivano risucchiati dal gruppo. Il giapponese, parte della filiera Red Bull, ha concluso quarto davanti all’inglese che è riuscito a riprendersi almeno la posizione su Mick Schumacher, restando leader di campionato.

Settimo Felipe Drugovich, che ha clamorosamente sbagliato la chiamata per il secondo pit-stop quando era già in corso il ricompattamento del gruppo, vanificando la possibilità di una doppietta per il team MP Motorsport. Il brasiliano sarà in prima fila con Luca Ghiotto grazie all’inversione di gara-2 prevista da regolamento. Il vicentino è stato eccelso nell’ultimo stint di gara dopo il pit-stop, conquistando una posizione che vale oro in vista della Sprint Race.