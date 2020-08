F2, Barcellona, Libere: Ticktum di un soffio su Schumacher

Daniel Ticktum conquista il miglior tempo nella sessione di prove libere della Formula 2 sul circuito del Montemlò.

Direttamente dopo due eventi a Silverstone, la serie cadetta alla Formula 1 si sposta in Spagna non senza qualche sofferenza relativa alle elevate temperature. L’inglese di DAMS ha comunque segnato il miglior tempo in 1'29"660, precedendo per soli nove millesimi Mick Schumacher.

Il tedesco di casa Prema sigla subito il suo riscatto dopo il contatto con il compagno Robert Shwartzman della scorsa settimana, col russo che non è andato oltre il decimo posto.

Terzo, dopo la vittoria di domenica scorsa, rimane nelle posizioni di vertice Yuki Tsunoda. Il nipponico di Carlin, ad un decimo dalla vetta, è stato tuttavia più volte protagonista di qualche problema di troppo in simulazione di partenza, con la compagine inglese che nella pausa verso la qualifica verificherà le motivazioni dello stallo.

Quarta la Dallara di casa Charouz guidata da Louis Deletraz, che ha preceduto il leader di campionato Callum Ilot, che stamani si è risvegliato con qualche dolore di troppo al collo, condizione non ideale in vista delle prove ufficiali di questa sera. Settimo Luca Ghiotto, unico italiano al via della serie.

Si è resa necessaria una Virtual Safety Car per ricoverare la Trident di Sato, rimasta ferma in curva 4 che poi diventa una rossa ad otto minuti dal termine, dopo che già Roy Nissay era stato protagonista di un’escursione nelle battute iniziali.

L’israeliano è stato protagonista della prima prova libera in Formula 1 con Williams e si è così dovuto ricalare subito in abitacolo per la sessione della F2.