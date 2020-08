F2, Barcellona: Ilott ancora al top. La pole è sua!

La Formula 2 assegna i primi punti del fine settimana spagnolo che accompagna il GP di Formula 1 a Montmelò nelle mani di Callum Ilott. Il leader di campionato, dopo aver brillato a Silverstone nello scorso fine settimana, si è imposto con il crono di 1'28"381 issandosi in vetta alla classifica a metà turno, quando tutti i suoi avversari erano in pit-lane per il cambio gomme.

L’inglese del team Virtuosi si era visto ostacolato dal traffico nel primo tentativo, ed ha così deciso di anticipare l’ultimo assalto alla pole position che gli è riuscito con successo.

Al suo fianco un rinato Robert Shwartzman, che avrà occasione domani di portare a casa dei punti importanti dopo il contatto di domenica scorso a Silverstone con il compagno Mick Schumacher. Il russo ha ristabilito le gerarchie in seno al team Prema dato che il tedesco, quinto, è rimasto bloccato nel traffico con il secondo set.

Unico a poter scalzare dalla vetta Ilott è stato il compagno Guanyu Zhou, che è stato l’ultimo ad iniziare il giro di qualifica, ma complici delle imperfezioni nell’ultimo settore, non è andato oltre il terzo posto, superando Schumacher ed un incredibili Felipe Drugovich.

Ancora ad intermittenza, il brasiliano sta dimostrando grande velocità e domani punterà senza mezzi termini al podio per MP Motorsport.

Crollo di Christian Lundgaard, solo quattordicesimo, a precedere Roy Nissany che dopo il cambio telaio dello scorso fine settimana inizia a recuperare posizioni in classifica e confidenza con la vettura.

Ventesimo Luca Ghiotto, unico pilota tricolore al via della serie, che per la gara di domani cambierà telaio della sua monoposto.