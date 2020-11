F2, Bahrain: Mazepin svetta nella Libere, Schumacher 10°

Dopo una lunghissima pausa di due mesi i piloti della Formula 2 sono finalmente tornati in pista per disputare la sessione di prove libere del penultimo round stagionale del Bahrain.

Ad imporsi in cima alla lista dei tempi, in un turno condizionato da due interruzioni con bandiera rossa, è stato Nikita Mazepin.

Il russo della Hitech GP, ormai in odore di F1 per il prossimo anno, è stato il più rapido con un crono di 1’42’’660, ma alle sue spalle hanno mostrato un ottimo stato di forma i due piloti del team Carlin, Jehan Daruvala e Yuki Tsunoda.

L’indiano, già autore del miglior crono in occasione dell’ultimo giorno di test a marzo, ha mostrato immediatamente di gradire il layout del tracciato del Bahrain chiudendo alle spalle di Mazepin con un solo decimo di ritardo, mentre il giapponese, come spesso è capitato questa stagione, ha girato forte sin da subito accusando un gap dal proprio compagno di team di 136 millesimi.

Bene anche Dan Ticktum. L’inglese della DAMS ha ottenuto il quarto riferimento in 1’42’’965 diventando anche l’ultimo pilota a scendere sotto il muro dell’1’43’’.

Alle sue spalle ha centrato il quinto riferimento un Christian Lundgaard ancora una volta miglior portacolori della ART Grand Prix. Il danese ha pagato un ritardo di 404 millesimi dalla vetta e solo per 15 millesimi è stato in grado di piazzarsi davanti a Luca Ghiotto.

Il team Prema, così come la Hitech GP, è stato in grado di portare entrambe le proprie vetture in top 10. Robert Shwartzman ha ottenuto il settimo tempo in 1'43’’100, mentre Mick Schumacher ha chiuso con il decimo ed un ritardo dalla vetta di mezzo secondo.

Tra i due portacolori del team italiano si sono inseriti Guanyu Zhou, ottavo, e Felipe Druvovich, nono e sempre molto incisivo sul giro secco.

Fuori dai primi dieci il principale rivale di Schumacher in campionato, Callum Ilott. L’inglese non è riuscito a fare meglio del 14° tempo in 1’43’’491 ed è sembrato ancora non in perfetta sintonia con la sua monoposto.

Theo Pourchaire, al debutto nella categoria, non ha commesso errori, a differenza del suo compagno di team, ed ha pensato a prendere confidenza con la vettura del team HWA ottenendo il diciassettesimo tempo, mentre Artem Markelov è andato in testacoda nei minuti iniziali costringendo la direzione gara ad esporre la prima delle due bandiere rosse di giornata.

Da segnalare come i commissari di percorso, nelle fasi di recupero della vettura del russo, non hanno bloccato la monoposto che ha così attraversato il tracciato senza nessuno alla guida per poi andarsi ad appoggiare sulle barriere poste sul lato interno.