F2, Bahrain: Ilott si prende la pole, Schumacher decimo

Grazie alla quinta pole position stagionale Callum Ilott ha riaperto uno spiraglio nella lotta per il titolo. Il pilota inglese della UNI-Virtuosi, infatti, è stato come di consueto il miglior interprete del giro secco e domani avrà la possibilità di scattare dalla pole grazie al crono di 1’41’’479.

Ilott, però, non dovrà sbagliare nulla nella Feature Race soprattutto per quel che riguarda la gestione gomme. Il tracciato del Bahrain, infatti, è decisamente abrasivo ed il pilota della Ferrari Driver Academy spesso pecca proprio nel trattare con delicatezza le sue coperture.

Per l’inglese la gara di domani rappresenterà una grande occasione per riaprire definitivamente i giochi per il titolo considerando da dove partirà Mick Schumacher.

Il leader della classifica, infatti, non è riuscito ad essere incisivo. Nel primo tentativo ha dovuto alzare il piede nel terzo settore a causa della monoposto di Tsunoda ferma in curva 12, mentre nel secondo, complice anche il vento contrario, ha migliorato il proprio riferimento solamente nel T2.

Schumacher dovrà così scattare dalla decima casella e sarà costretto ad una gara in rimonta per limitare i danni.

Grande protagonista di questo turno di qualifiche è stato Felipe Drugovich. Il brasiliano della MP Motorsport domani potrà scattare dalla prima fila grazie al secondo tempo ottenuto pagando un gap di 3 decimi da Ilott e sicuramente sarà un osso duro nelle prime fasi della gara.

La seconda fila, invece, vedrà scattare dalla terza casella Dan Ticktum e dalla quarta Marcus Armstrong. Il pilota della ART Grand Prix, autore sino ad oggi di una stagione incolore, è stato la grande sorpresa di giornata con il quarto tempo centrato in 1’42’’052.

Ottimo il lavoro svolto sia dalla UNI-Virtuosi che dalla MP Motorsport in questo turno considerando il quinto riferimento firmato Zhou ed il sesto, inatteso, ottenuto da Giuliano Alesi.

Il pilota francese, però, ha dovuto abbandonare anzitempo la sessione a causa di un problema tecnico al propulsore Mecachrome che denota, ancora una volta, la scarsa affidabilità di questi motori.

Dopo aver centrato il miglior crono al mattino, Nikita Mazepin non è riuscito a fare meglio del settimo tempo accusando un ritardo da Ilott di 6 decimi, mentre al fianco del russo prenderà il via Jehan Daruvala.

L’indiano ha regalato l’unico sorriso di giornata al team Carlin considerando l’errore di Tsunoda ad inizio turno che costringerà il giapponese a scattare dal fondo della griglia.

In ombra anche Christian Lundgaard che domani dovrà prendere il via dalla quinta fila proprio davanti a Mick Schumacher.

Grazie alla pole, ed ai 4 punti messi in palio, Ilott ha ridotto a 18 i punti di distacco in classifica dal pilota del team Prema. La Feature Race scatterà domani alle 10:10.