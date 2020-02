Daruvala diventa junior Red Bull e firma con Carlin

Jehan Daruvala, vincitore di alcune gare dell'ultimo campionato di Formula 3, si è assicurato il sedile con Carlin per la prossima stagione di Formula 2 e, aspetto più importante, è ufficialmente entrato a far parte del programma Red Bull Junior di Formula 1.

Daruvala sarà compagno di scuderia di Yuki Tsunoda, anche lui nel programma del team che ha vinto in F1 dal 2010 al 2013.

“Sono molto orgoglioso di iniziare la stagione come Red Bull Junior: è un qualcosa che mi darà un po' di pressione in più, ma so di cosa sono capace ed ho i mezzi per dimostrarlo”; commenta Daruvala.

Daruvala è reduce da buone stagioni: dopo un trascorso in Formula Renault 2.0, ha fatto il proprio esordio nel campionato europeo di Formula 3 con Carlin dove ha gareggiato nelle stagioni 2017 e 2018. Dopo l'unione tra la GP3 e la F3, ha corso nel 2019 con Prema lottando per il titolo con i due membri della FDA Marcus Armstron e Robert Shwartzman.

“Siamo contenti di poter dare il bentornato a Jeahn con noi per la terza stagione. In F3 ha fatto davvero bene lo scorso anno e abbiamo tanta fiducia in lui. Senza dubbio lo attende un periodo di apprendistato, dal momento che l'auto è diversa da quelle che ha guidato in passato e anche per via delle nuove gomme da 18”, ma siamo un team che sa mettersi alla prova”, commenta Trevor Carlin, proprietario della scuderia.

Si arricchisce così il Red Bull Junior: con Daruvala si contano anche Tsunoda, Juri Vips, Liam Lawson, Dennis Hauger, Jack Doohan, Jak Crawford e Johnny Edgar.