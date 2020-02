Coronavirus: Lundgaard in quarantena, salta i test di F2

I test in programma in Bahrain dal 1° al 3 marzo non vedranno Christian Lundgaard tra i partecipanti. Il danese, membro della Renault Sport Academy, è rimasto bloccato a Tenerife dove stava ultimando la preparazione fisica: nel suo albergo sono stati registrati dei casi di Coronavirus.

Lo diciamo subito: Lundgaard è risultato negativo ai test sul CoVid-19, ma è comunque costretto a rimanere sull'isola a causa della quarantena di due settimane imposta dalle autorità.

La notizia è stata diffusa tramite un comunicato stampa congiunto di ART e Renault, le quali ringraziano per i messaggi di supporto ed incoraggiamento ricevuti da Christian in queste ore.