Carlin ingaggia Tsunoda per il campionato FIA F2 2020

Il team Carlin ha ufficializzato questa mattina l'ingaggio di Yuki Tsunoda, pilota junior Honda che prenderà parte assieme al team britannico al campionato 2020 di FIA Formula 2.

Per Carlin si tratta del primo annuncio dei piloti che farà correre in questa stagione. Per conoscere il secondo pilota dovremo attendere ancora qualche giorno.

Tsunoda ha impressionato Honda e Red Bull nella sua prima stagione in Formula 3, la sua prima annata di corse al di fuori del suo Giappone. Nel 2019 ha finito nono in campionato correndo per il team Jenzer e centrando la sua prima vittoria a Monza. A questo successo, ha aggiunto altri due podi nel corso della stagione.

Diverso invece il destino di Teppei Nattori, che ha corso assieme a Tsunoda in F3 nel 2019. La sua stagione è stata decisamente al di sotto delle aspettative, perché il giapponese non è riuscito a siglare nemmeno un punto.

Per questo tornerà a correre nella All-Japan F3 championship in questa stagione, che si chiamerà a partire da quest'anno Super Formula Lights.

