E' la seconda volta che il pilota svizzero è stato costretto a lasciare il suo posto nel corso di questa stagione con Trident. La prima volta, dopo aver partecipato alle prime cinque gare della stagione ha dovuto abbabdonare per per motivi di bilancio. A fine giugno è stato sostituito dall'americano Ryan Tveter, poi successivamente dal francese Dorian Boccolacci, prima di tornare sulla sua monoposto all'Hungaroring.

Il resto della stagione è stato ancora più complicato per Ralph Boschung complice la tragedia di Spa, dove Anthoine Hubertha trovasto la morte in un terribile incidente, e dove anche la vettura di Giuliano Alesi, altro pilota del Trident Racing coinvolto, è stata messa sotto sequestro,nell'ambito di un'indagine sulle circostanze dell'incidente, dalla federazione internazionale FIA. A seguito di questo drammatica situazione, Boschung ha dovuto lasciare la sua monoposto al francese per le gare di Monza.

Ralph Boschung, Trident Photo de: Joe Portlock / Motorsport Images

Tornato alle gare in occasione dell'appuntamento di Sochi, penultima tappa del campionato, il giovane vallesano si trova ora nella condizione di dover rinunciare ancora una volta a schierarsi in griglia, per il finale di stagione ad Abu Dhabi, dove Christian Lundgaard prenderà il suo posto.

"Vorrei ringraziare Trident Racing per il duro lavoro e l'impegno di quest'anno", ha commentato Ralph Boschung sul suo account Twitter. "Grazie anche al mio compagno di squadra Giuliano Alesi, con il quale mi sono divertito a lavorare, e un grazie particolare ai miei sostenitori che sono stati grandi durante tutto l'anno. E' stata una stagione difficile per me sotto molti aspetti".

"Il motivo per cui ho saltato alcune gare in questa stagione è dovuto ad una società che non ha rispettato il contratto di sponsorizzazione non pagando alla squadra i fondi stabiliti", ha continuato Boschung per spiegare la sua situazione relativa al campionato appena concluso

"Nel frattempo, ovviamente non mi arrendo per il futuro."

Il giovane sotituto Christian Lundgaard, 18 anni, pilota inserito nel programma Renault Formula 1 Junior, ha un curriculum di tutto rispetto, che vede la vittoria nel Campionato spagnolo di F4 nel 2017 e il secondo posto nella Formula Renault Eurocup nel 2018 alla sua prima stagione nella disciplina. Nel 2019 è stato promosso nella categoria FIA F3 con ART Grand Prix, classificando terzo a fine campionato.

Recentemente, ha fatto il suo debutto nel Gran Premio di Macao F3, concludendo con un brillante quarto posto. Ad Abu Dhabiinfine farà il suo debutto in F2.