Scatta il Passione Ferrari Club Challenge 2021

Le attività in pista per clienti esclusivi della Ferrari hanno preso il via a Monza l'8 aprile, con la prima tappa della serie monomarca Ferrari Challenge Europe. I tre giorni di gara, infatti, sono stati preceduti da un'intera giornata in pista dedicata al Passione Ferrari Club Challenge, dove i

possessori dei modelli 488 Challenge e 488 Challenge Evo hanno potuto concentrarsi sul cronometro, perfezionando le loro abilità in gara e migliorando i loro tempi personali sul giro.

Il Passione Ferrari Club Challenge è dedicato alle attività in pista senza la componente della

competizione e permette ai proprietari di godere di sessioni di prove libere durante l'intera giornata. Forse una delle esperienze più esclusive di Ferrari disponibili sia in pista che su strada, fatta su misura per soddisfare diversi Ferraristi, dai principianti della pista ai piloti più esperti.

Le vetture sono dotate di strumenti di telemetria per registrare i tempi sul giro e i dati in pista, permettendo ai piloti di studiare le proprie prestazioni e migliorare le loro abilità durante le sessioni di guida anche grazie all’ assistenza di istruttori professionisti Ferrari. Il team di professionisti è, infatti, disponibile per un coaching individuale, offrendo workshop sulle tecniche di guida, coaching a bordo, telemetria e analisi dello stile di guida dopo ogni sessione.

I modelli 488 Challenge e Challenge Evo sono in grado di raggiungere livelli estremamente elevati di prestazioni, rimanendo al tempo stesso accessibili e permettendo ai loro piloti di provare il brivido e l'emozione di essere un pilota professionista. Il Passione Ferrari Club Challenge è quindi un perfetto trampolino di lancio per coloro che intendono prendere parte al campionato Ferrari Challenge e può aiutare i piloti che sognano di correre con la Ferrari in un campionato ufficiale FIA.

Da aprile a settembre, i piloti delle Ferrari 488 Challenge e 488 Challenge Evo saranno in pista su sei dei circuiti più leggendari d'Europa e nelle Finali Mondiali 2021, il tradizionale evento di fine anno della Ferrari per tutte le serie mondiali Challenge.