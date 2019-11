Finali Mondiali, Trofeo Pirelli + Am: Carroll e Tabacchi campioni

Non poteva esserci conclusione migliore per l’ultima gara delle Finali Mondiali. La corsa che ha deciso i campioni del mondo del Trofeo Pirelli e del Trofeo Pirelli Am è stata altamente spettacolare grazie ai duelli, anche estremi, messi in pista dai piloti delle due classi al Mugello.

A conquistare il titolo di campione del mondo nel Trofeo Pirelli è stato un Adam Carroll assoluto dominatore della gara. L’inglese ha mantenuto il comando sin dalla partenza ed è stato bravissimo, una volta giunto alla staccata della San Donato, nel resistere all’esterno ad un tentativo di sorpasso di Schirò.

L’italiano è stato autore di un avvio spettacolare e si è subito proiettato dal quarto al secondo posto, e solo la resistenza di Carroll gli ha impedito di salire subito al vertice.

Tra i due è iniziato una lotta mentale intensa. Schirò, infatti, ha chiesto tutto alla propria vettura per restare in scia a Carroll e cercare di indurre in errore il rivale, ma l’inglese ha mantenuto il sangue freddo e non ha mai commesso alcuna sbavatura.

Schirò ha poi accusato un crollo nella parte finale della gara ed al decimo giro ha subito il sorpasso da parte di Grossmann. Il pilota di Octane 126 ha gestito al meglio le coperture e nei giri conclusivi, dopo essere salito in seconda piazza, ha tentato di infastidire Carroll ma anche in questo caso l’inglese non ha sbagliato nulla.

Carroll ha così potuto celebrare la conquista del titolo di campione del mondo nel Trofeo Pirelli, mentre Schirò si è dovuto accontentare del terzo gradino del podio dopo una gara condotta da protagonista.

Fabienne Wohlwend ha chiuso in scia all’italiano in quarta posizione riuscendo a precedere Thomas Neubauer ed un Louis Prette in grande difficoltà da metà gara in poi. Il vincitore del Ferrari Challenge Europe Trofeo Pirelli non ha mai avuto il ritmo dei primi e dopo aver commesso una leggera escursione in ghiaia ha chiuso in sesta piazza con un vantaggio minimo su un Froggatt minaccioso.

Grande spettacolo anche nel Trofeo Pirelli Am. In partenza Emanuele Tabacchi ha perso numerose posizioni a causa di un contatto con John Megrue vanificando così il vantaggio di partire dalla pole di classe, ma il vincitore del campionato europeo ha fatto capire nella gara odierna perché è riuscito a laurearsi campione.

Tabacchi ha messo nel mirino dapprima Rocca ed ha poi puntato Vyboh per sopravanzarlo con decisione al giro numero 8. Una volta salito al comando, Tabacchi ha gestito al meglio le coperture transitando sotto la bandiera a scacchi con un vantaggio di 1 secondo sul pilota di Scuderia Praha.

Imada ha chiuso ai piedi del podio in quarta posizione precedendo Espersen, Overgaard ed un Philippe Prette autore nelle fasi iniziali di una sbavatura costata un piazzamento decisamente migliore.