Ferrari, America, Q2: MacNeil senza rivali, la pole è sua!

Cooper MacNeil ha fatto la voce grossa nell’ultima sessione di qualifiche del Ferrari Challenge North America. La sessione odierna, infatti, ha visto il leader della classifica imporsi in cima alla lista dei tempi con il crono di 1’52’’139 ed artigliare così la pole assoluta.

MacNeil ha inflitto distacchi importanti a tutto il resto della comitiva. Benjamin Hites, secondo, ha infatti pagato un gap di quasi otto decimi dall’americano, mentre Ziad Gandhour, già vincitore nel Trofeo Pirelli Am al venerdì, ha chiuso con la terza posizione assoluta, e la pole di classe, accusando però un ritardo di 1’’906 dalla vetta.

La prestazione di Gandhour è da sottolineare non solo per il terzo riferimento assoluto di giornata, ma anche per il margine sui diretti rivali di classe. Neil Gehani, infatti, ha chiuso la sessione di qualifiche con l’ottavo tempo in 1’54’’706 ed a 7 decimi da Gandhour, mentre Dave Musial ha ottenuto il nono crono assoluto ed in gara dovrà avviarsi dalla quinta fila.

In Coppa Shell è arrivato il riscatto di Mark Issa. Il campione 2019 era riuscito ieri a conquistare il successo di classe in modo netto, ma un sorpasso compiuto in regime di safety car gli è costato la vittoria. Issa ha così aspettato il sabato odierno per dare il massimo e conquistare la pole di classe, e il quinto tempo assoluto, in 1’54’’296 precedendo Claude Senhoreti.