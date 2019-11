Ferrari, Europe, Q1: Carroll in pole tra le bandiere rosse

E’ stata una prima sessione di qualifiche tormentata quella vissuta dai piloti del Ferrari Challenge Europe al Mugello. Sono state tre, infatti, le interruzioni con bandiera rossa avvenute nel corso del turno. Due, con protagonisti Vyboh e la Gostner, a seguito di insabbiamenti ed una, con protagonista Neubauer, dovuta ad un errore del pilota francese che alla staccata della San Donato, per evitare un rivale più lento, ha perso il posteriore finendo dritto contro il muro.

Nonostante le numerose soste forzate Adam Carroll non si è fatto distrarre ed ha centrato una grande pole riuscendo a tenere a bada Louis Prette. Il pilota del team Ferrari Budapest è riuscito ad imporsi con il crono di 1’51’’557 ed ha costretto il leader del Trofeo Pirelli al secondo tempo per soli 112 millesimi.

Carroll e Prette sono stati gli unici a scendere sotto il minuto e 57 secondi, mentre Bjorn Grossmann dovrà aprire la seconda fila con il terzo tempo in 1’52’’234 precedendo Niccolò Schirò. L’italiano, dopo essersi trovato in cima alla classifica a metà sessione, non è poi riuscito a migliorarsi sino a chiudere con un gap di 1’’ dalla pole.

Emanuele Tabacchi ha conquistato il quinto crono assoluto e la pole nel Trofeo Pirelli Am grazie al tempo di 1’52’’933 e tra lui e Matus Vyboh, secondo di classe, si è inserito Sam Smeeth, sesto e primo a non infrangere la barriera dell’1’52’’ chiudendo in 1’53’’034.

Fabienne Wohlwend ha ottenuto l’ottavo riferimento di giornata precedendo Chris Froggatt e Johnny Laursen, mentre in Coppa Shell la pole è stata ottenuta dal leader di classifica Tani Hanna.

L’appuntamento con la prima gara del weekend del Ferrari Challenge Europe è per le 16.40.