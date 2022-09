Ferrari Driver Academy: caccia ai talenti di Australia e Messico

Entra nel vivo lo Scouting programme della Ferrari Driver Academy (FDA): stanno infatti per prendere il via due eventi di selezione che definiranno alcuni dei partecipanti alle FDA Scouting World Finals che si svolgeranno a Maranello nel mese di ottobre e vedranno i giovani più promettenti confrontarsi in pista e in una serie di attività off-track con l’obiettivo di assicurarsi un posto all’interno del programma Ferrari a loro riservato.

Fin dal 2020 FDA ha potenziato la propria rete di ricerca e selezione a livello mondiale: l’Academy di Maranello ha infatti deciso – unica nel panorama del motorsport – di avvalersi del contributo di scouting partner locali per essere certa di poter sempre contare sui giovani migliori, ovunque essi si trovino nel mondo.

Dall’Italia alla Malesia. Giovedì scorso è giunto al termine a Fiorano il secondo Scouting Camp stagionale organizzato in collaborazione con ACI Sport. In questo evento – così come in quello andato in scena lo scorso luglio – quattro giovani si sono cimentati al volante di una monoposto di Formula 4 equipaggiata con gomme Pirelli sulla storica pista di proprietà della Ferrari.

Nel corso dei due camp sono dunque stati valutati quattro italiani suggeriti da ACI Sport e altrettanti talenti scelti da FDA in collaborazione con lo scouting partner nell’ambito del karting, la storica Tony Kart.

Le valutazioni sulle prestazioni dei ragazzi sono in corso e alcuni di loro potrebbero essere selezionati per le Scouting World Finals. Nel fine settimana sarà invece il momento dell’evento di selezione organizzato da Motorsport Australia – scouting partner di FDA per l’area Asia-Pacific – che porterà sulla pista di Sepang, teatro per ben 19 volte del Gran premio di Formula 1 di Malesia, ben 24 giovani di sette diverse nazionalità.

Il weekend è organizzato in due fasi: la prima vedrà tutti i ragazzi coinvolti, mentre la seconda sarà riservata solo ai sei migliori e porterà alla scelta dei candidati per le FDA Scouting World Finals.

Fino al Messico

L’altro evento di selezione in vista dell’atto finale dello scouting programme Ferrari andrà in scena in Messico, all’autodromo di Puebla, ed è organizzato in collaborazione con Escuderia Telmex, scouting partner per l’America Latina e il Messico.

Anche in questo caso un gruppo di promettenti piloti si confronterà in pista al volante di una vettura di Formula 4 nella giornata del 27 settembre. I due più promettenti saranno ospitati a Maranello fra meno di un mese per cercare di assicurarsi un posto nella Academy. Che vinca il migliore dunque!

"Siamo molto grati a Motorsport Australia ed Escuderia Telmex per l’organizzazione degli eventi di Sepang e Puebla. La rete che abbiamo creato attraverso i nostri scouting partner, che include anche ACI Sport e Tony Kart, ci ha già messo in condizione di fare entrare nella nostra Academy due talenti come James Wharton e Rafael Camara, ragazzi giovanissimi, arrivati da molto lontano in forza solamente del loro grande talento", ha dichiarato Marco Matassa, Capo di Ferrari Driver Academy.

"Gli eventi di Malesia e Messico ci aiutano nella nostra missione di rendere il motorsport sempre più accessibile e inclusivo e ci permette di essere quanto mai capillari nella scelta dei ragazzi più meritevoli. Faccio un grande in bocca al lupo a tutti i piloti coinvolti nei due eventi di selezione e non vedo l’ora di incontrare i migliori di loro quando lo ospiteremo a Maranello in occasione delle FDA Scouting World Finals tra meno di un mese".