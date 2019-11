Ferrari, Asia Pacific, Q1: Prette mostra i muscoli al Mugello

La prima sessione di qualifiche del Ferrari Challenge Asia Pacific si è disputata sotto uno splendido sole che ha ben presto asciugato l’umidità presente sull’asfalto del Mugello. I tempi, rispetto alla sessione riservata alle vetture del Ferrari Challenge North America, sono scesi parecchi ed a mettere il proprio autografo in cima alla lista è stato il campione 2019 del Trofeo Pirelli Am Philppe Prette.

Il pilota del Blackbird Concessionaires HK, dopo aver lavorato sull’assetto della propria vettura nella prima parte del turno, ha dato il massimo a 7 minuti dal termine fermando il cronometro sul tempo di 1’54’’809.

Prette, inoltre, è stato l’unico pilota in grado di scendere sotto il muro del minuto e 55 secondi. Il secondo in classifica, Yanbin Xing, si è infatti fermato a 660 millesimi di ritardo ma ha comunque potuto festeggiare per la pole conquistata in Coppa Shell che gli consentirà di avere una ottima chance in Gara 1 per ridurre il divario in classifica da Yamaguchi.

Go Max si è dovuto accontentare del terzo crono di giornata ed un ritardo importante da Prette, ben 772 millesimi, mentre soltanto 1 centesimo è costato a Fujiwara il terzo tempo. Il giapponese, attualmente secondo in Coppa Shell, prenderà il via dalla seconda fila davanti al connazionale Imada.

Ben più importanti i distacchi accusati dal resto della comitiva. Dicker ha centrato il sesto crono ma il gap pagato dalla vetta è stato di 1’’956, mentre Vincent Wong ha chiuso con 2’’392 di ritardo dal crono firmato Prette.

Piuttosto deludenti le qualifiche disputate dal leader della Coppa Shell, Yamaguchi. Il giapponese, infatti, non è riuscito a fare meglio dell’ottavo riferimento, davanti a Park e Wu, ed in Gara 1 dovrà necessariamente attaccare per recuperare posizioni su Fujiwara e Xing.