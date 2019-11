Ferrari 488 Challenge EVO: un gran salto di qualità

Diamo i numeri: 50% in più di carico aerodinamico anteriore, 20% del centro di pressione spostato in avanti. Se vi dicessimo che si tratta di un nuovo modello destinato alle competizioni, sarebbe un balzo sorprendente. Ma la sorpresa è che si tratta di quanto raggiunto dalla Ferrari 488 Challenge EVO.

Rivista e perfezionata a due anni dall'ingresso nel monomarca del Cavallino, la 488 Challenge Evo presenta tutti i punti di forza che l'hanno contraddistinta, alzando ulteriormente l'asticella. Ve lo diciamo subito: il motore non è stato toccato. A Maranello pensavano giustamente che i 670 CV sprigionati dal 3.9 litri V8 turbo fossero già più che sufficienti, così si è preferito lavorare su altri particolari.

Un primo colpo d'occhio già dice molto e ci comunica che qui, tutto, ha una sua funzione specifica: l'anteriore è tutto nuovo, ricco di profili aerodinamici, canard e flap utili ad incrementare il carico aerodinamico del 50% sull'asse anteriore. Sempre a proposito dell'anteriore, è stata migliorata la resistenza dei freni carboceramici, che adesso hanno nuovo disegno e profilatura.

Non passa inosservato il flap posizionato sotto gli specchietti laterali, che ha il preciso compito di convogliare l'aria in uscita dall'anteriore verso il posteriore, andando a raffreddare il motore.

Rivisto anche il design del posteriore, che gioca sempre in casa: i richiami alla FXX-K sono evidenti nelle forme. Sotto lo spoiler, i tecnici di Maranello hanno ricavato un'uscita d'aria necessaria ad aumentare il carico aerodinamico, così come le nuove bandelle dell'ala posteriore.

La sinergia con Pirelli ha poi prodotto per la prima volta nella storia pneumatici studiati ad hoc per la 488 Challenge EVO, capaci di garantire – ovviamente anche grazie alla nuova configurazione aerodinamica della vettura – una durata e costanza della performance su tutto l'arco della gara. In sostanza, il pilota deve solamente concentrarsi sull'andare il più veloce possibile, senza essere costretto al tyre management

L'evoluzione continua anche negli interni: il volante è stato rivisto, con un design che adesso richiama molto da vicino quello delle vetture di Formula 1 del 2013. Ridisegnata anche la dashboard centrale, con ogni singolo pulsante studiato per essere facilmente ed intuitivamente raggiungibile. Piacevole comparsa anche per il display sul quale sono proiettate le immagini della retrocamera

La Ferrari 488 Challenge EVO inizierà la propria avventura nel monomarca del Cavallino a partire dalla stagione 2020.