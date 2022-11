Video | Finali Mondiali Ferrari: primo titolo per Pulcini Il pilota del Team Al Tayer Motors, si è imposto in Classe AM nella Finale Mondiale del Ferrari Challenge Trofeo Pirelli 2022. Ecco le sue emozioni raccontate ai microfoni di Motorsport.com: "Diventare Campione è spettacolare, specialmente riuscirci in Italia".