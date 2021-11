Rovera: "2021 non ancora finito, festa Mondiale più avanti"

Le Finali Mondiali Ferrari al Mugello sono l'occasione per festeggiare i grandi successi nelle Competizioni GT del Cavallino Rampante conseguiti nella stagione 2021.

Uno di questi è arrivato anche per mano di Alessio Rovera, appena annunciato come nuovo pilota ufficiale di Maranello ed eletto Rivelazione dell'Anno del FIA WEC, dove ha conquistato il Mondiale in Classe LMGTE Am con la Ferrari 488 GTE Evo #83 della AF Corse.

Il titolo iridato non è però stato l'unico grande traguardo del varesino, che con Motorsport.com ha fatto un riassunto di quello che ha affrontato in questa grandissima stagione, ma anche una panoramica su un futuro ricco di altri impegni. Cosa che ancora non gli consente di tirare il fiato e godersi i trionfi...