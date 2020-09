Misano, Gara 1: Vince Gatting, Tabacchi Campione Trofeo Pirelli

A conclusione di una corsa condotta autorevolmente dal primo all’ultimo giro, Michelle Gatting (Scuderia Niki – Iron Lynx) si aggiudica il successo in Gara 1 del Trofeo Pirelli sul Misano World Circuit, precedendo il nuovo campione della categoria, Emanuele Maria Tabacchi (Rossocorsa), mentre nel Trofeo Pirelli Am vince Frederik Paulsen (Formula Racing).

Nella Coppa Shell, altro passo nella direzione del titolo per Roger Grouwels (Race Art – Kroymans), accompagnato sul gradino più alto del podio della Coppa Shell Am da Laurent De Meeus (H.R. Owen).

Trofeo Pirelli

Con il secondo posto conquistato al termine dei trenta minuti di Gara 1, complice l’assenza di Fabienne Wohlwend (Octane 126), Emanuele Maria Tabacchi si laurea campione nel Trofeo Pirelli. Con i suoi 171 punti, il pilota di Rossocorsa è imprendibile per la pur brava e veloce pilota del Liechtenstein. A imporsi è stata Michelle Gatting che continua la tradizione delle donne vincenti nella serie, dopo Nina Jerančič, Manuela Gostner, Agata Smolka e Fabienne Wohlwend.

La danese, scattata dalla pole, ha rintuzzato gli attacchi di Tabacchi nella concitata partenza e poi, dopo l’uscita della Safety Car, ha allungato sull’italiano controllando ritmo e distacco. Terza posizione per Florian Merckx (Baron Motorsport), al terzo podio consecutivo.

Trofeo Pirelli Am

Con la conquista della sua sesta vittoria stagionale, terza consecutiva, e complice il ritiro di Matús Vyboh (Scuderia Praha), Frederik Paulsen porta a 23 le lunghezze di margine sul pilota slovacco e si accinge ad affrontare l’ultimo round stagionale da una posizione privilegiata. Il pilota danese è stato ancora una volta il più veloce in qualifica e, in gara, ha avuto gioco facile sugli avversari, insidiando anche in questa occasione per qualche tratto i piloti del Trofeo Pirelli. Il leader della classifica ha preceduto il compagno di squadra Olivier Grotz (Formula Racing) e il rientrante Vicente Potolicchio (Rossocorsa).

Coppa Shell

Roger Grouwels (Race Art – Kroymans) conquista il suo sesto trionfo della stagione grazie ad un bel sorpasso negli ultimi giri di gara effettuato ai danni di Ernst Kirchmayr (Baron Motorsport) che, fino a quel momento, era stato autorevolmente in testa dopo essere scattato dalla pole position. Dopo aver perso la leadership della corsa, il pilota austriaco è stato bravo a conservare la posizione dagli attacchi di un veloce Christian Kinch (Formula Racing), terzo al traguardo.

Coppa Shell Am

Laurent De Meeus (H.R. Owen) torna alla vittoria nella serie dopo alcune gare tanto spettacolari quanto sfortunate. Il pilota belga, in questa occasione, è stato autore di una prova perfetta, disputata a ridosso dei protagonisti della Coppa Shell, senza errori o sbavature. De Meeus ha preceduto sul traguardo il leader della classifica “Alex Fox” (SF Grand Est Mulhouse) e Michael Simoncic (Baron Motorsport).

Appuntamenti

Domani le qualifiche si svolgeranno dalle 10:00 per la Coppa Shell e dalle 11:00 per il Trofeo Pirelli, seguite da Gara 2 della Coppa Shell con via alle 14:00 e del Trofeo Pirelli con via alle 16:20. Tutte le gare saranno trasmesse in diretta dalla piattaforma Sky, sul canale Arena, e in streaming con commento inglese sul sito FerrariRaces.