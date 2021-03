Finali Mondiali Ferrari: le griglie di partenza Shell e Pirelli

Siamo giunti ormai al gran giorno delle Finali Mondiali Ferrari 2020, che domenica assegneranno l'iride ai concorrenti di Coppa Shell e Trofeo Pirelli armati delle rispettive 488 Challenge EVO.

Sul circuito di Misano Adriatico, il monomarca del Cavallino Rampante sta recuperando in questo weekend quanto era stato in precedenza rimandato dalla pandemia di Coronavirus e, seppur a porte chiuse, lo spettacolo e la passione per i colori di Maranello non mancano.

Le griglia di partenza verranno stilate in base ai migliori risultati combinati delle due sessioni di Qualifica andate in scena tra venerdì e sabato.

Ad aprire le danze saranno i piloti della Coppa Shell per la caccia al titolo Mondiale delle Classi PRO e Pro-Am con i rispettivi poleman - Ernst Kirchmayr (Baron Motorsport) e "Boris Gideon" (Formula Racing) - che scatteranno per difendere il loro primato dagli attacchi dei rivali alle 9;20 per una gara di 30'.

Alle ore 11;20, invece, toccherà ai colleghi del Trofeo Pirelli, dove in Pole per la Classe PRO vedremo Thomas Neubauer (Charles Pozzi - Courage) e in Pro-Am il danese Frederik Paulsen (Formula Racing), il quale per l'occasione si ritrova in prima fila assoluta proprio al fianco del transalpino.

Nonostante le restrizioni e le difficoltà della pandemia ancora in corso, alle 13;45 non mancherà il consueto Ferrari Show con le esibizioni dei piloti ufficiali Ferrari, che seppur in un programma obbligatoriamente ridotto rispetto al passato, saranno protagonisti sul tracciato romagnolo intitolato a Marco Simoncelli.

Finali Mondiali Ferrari - Misano: Griglia Coppa Shell

Finali Mondiali Ferrari - Misano: Griglia Trofeo Pirelli