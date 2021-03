La Ferrari ha recuperato in grande stile le Finali Mondiali 2020 in questo weekend a Misano Adriatico, dove per tre giorni i concorrenti di Trofeo Pirelli e Coppa Shell si sono dati battaglia per il titolo iridato con le rispettive 488 Challenge EVO, arrivando poi al culmine dell'evento con il consueto Ferrari Show.

Nonostante le restrizioni dovute alla pandemia da Covid-19 ancora in corso - che hanno negato l'apertura dei cancelli del tracciato romagnolo al pubblico - a Maranello sono riusciti ugualmente a mettere insieme un fine settimana di pura passione legata al Cavallino Rampante.

A parte una lieve pioggerellina che ha infastidito la mattinata del sabato, tutti i giorni trascorsi in riviera sono stati assolati e concludendo, come dicevamo sopra, con lo spettacolo delle F1 in pista.

Seppur in formato ridotto rispetto agli anni scorsi, quattro F60 del 2009, le 488 GTE Evo #51 e #52 del FIA WEC in livrea 2021, la 488 GTE #83 che ha vinto il titolo 2020 in LMGTE Am del FIA WEC e la 488 GT3 EVO #51 Campione del GT World Challenge Europe - Endurance Cup, hanno girato sul "Marco Simoncelli" dopo pranzo.

Le prime a toccare l'asfalto sono state le quattro 488 nelle mani di Daniel Serra, James Calado, Nicklas Nielsen ed Alessandro Pier Guidi, che dopo 4 giri in parata hanno lasciato spazio alle monoposto di F1 condotte da Giancarlo Fisichella, Davide Rigon, Andrea Bertolini ed Olivier Beretta, autori di una partenza di gruppo, qualche giro e dei classici "donuts" sul rettifilo di partenza.

Al termine dell'esibizione, foto di gruppo di tutti i partecipanti alle Finali Mondiali 2020, naturalmente rispettando il consueto distanziamento sociale e con indosso mascherine, in presenza pure di FXX K Evo, 488 Challenge EVO e della 488 GT Modificata che per tutto il weekend è stata esposta nel paddock.

