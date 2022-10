Finali Mondiali Ferrari | Ecco il programma di Imola 2022

Mancano ormai una decina di giorni all'inizio delle Finali Mondiali Ferrari, il grande evento che concluderà la stagione 2022 del Cavallino Rampante.

Come teatro è stato scelto l'Autodromo 'Enzo e Dino Ferrari' di Imola, dove dal 25 al 31 ottobre ci saranno tantissime attività con cui divertirsi, sia nel paddock che in pista.

Prima di tutto c'è da festeggiare il 30° anniversario del Ferrari Challenge, il monomarca di Maranello che porterà i protagonisti delle serie Europa, Asia-Pacifico e Nord America a sfidarsi in pista durante i 5 giorni, culminando appunto con le Finalissime della domenica mattina divise tra le categorie Coppa Shell e Trofeo Pirelli.

Inoltre non mancheranno le attività legate al mondo dei clienti per quanto riguarda i programmi F1, GT e FXX, mentre c'è grande attesa per vedere le nuovissime 296 GT3 e Le Mans Hypercar che la Ferrari porterà in competizione nel 2023.

E poi il paddock avrà tantissime vetture da corsa e stradali esposte per celebrare quello che è il 75° anniversario della Scuderia fondata da Enzo Ferrari, dunque un grandissimo appuntamento che tutti i Tifosi non possono perdersi. I biglietti sono già in vendita sul sito ticketone.it per le giornate di sabato e domenica, ricordando che giovedì e venerdì l'accesso è gratuito.

Ma vediamo quello che è il programma ufficiale di queste giornate tinte di Rosso che vivremo ad Imola.

FINALI MONDIALI FERRARI 2022: IL PROGRAMMA

Martedì 25 ottobre

8;30-8;50: CLUB CHALLENGE - Ricognizioni in pista

9;00-12;00: CLUB CHALLENGE - Prove Private

14;00-17;00: CLUB CHALLENGE - Prove Private

18;00: FERRARI CHALLENGE - Briefing Team Manager

Mercoledì 26 ottobre

9;00-9;50: FERRARI CHALLENGE EU TROFEO PIRELLI - Test 1

10;00-11;20: FERRARI CHALLENGE NA + APAC - Test 1

11;30-12;20: FERRARI CHALLENGE EU COPPA SHELL - Test 1

12;30-12;55: CORSE CLIENTI - Shakedown

14;00-14;50: FERRARI CHALLENGE EU TROFEO PIRELLI - Test 2

15;00-16;20: FERRARI CHALLENGE NA + APAC - Test 2

16;30-17;20: FERRARI CHALLENGE EU COPPA SHELL - Test 2

17;30-17;55: CORSE CLIENTI - Shakedown

Giovedì 27 ottobre

9;00-10;00: FERRARI CHALLENGE EU COPPA SHELL - Prove Libere

10;15-11;10: XX PROGRAMME - Prove Private

11;25-12;25: FERRARI CHALLENGE EU TROFEO PIRELLI + APAC - Prove Libere

12;40-13;25: F1 CLIENTI - Prove Private

14;25-15;20: XX PROGRAMME - Prove Private

15;35-16;35: FERRARI CHALLENGE NA - Prove Libere

16;50-17;35: F1 CLIENTI - Prove Private

17;45-18;30: ATTIVITÀ SPORTIVE GT - Hot Laps

Venerdì 28 ottobre

8;30-9;00: FERRARI CHALLENGE EU COPPA SHELL - Qualifica 1

9;10-10;05: XX PROGRAMME - Prove Private

10;15-10;45: FERRARI CHALLENGE NA - Qualifica 1

10;55-11;40: F1 CLIENTI - Prove Private

11;50-12;20: FERRARI CHALLENGE EU TROFEO PIRELLI + APAC - Qualifica 1

12;30-13;25: XX PROGRAMME - Prove Private

14;00: FERRARI CHALLENGE EU COPPA SHELL - Gara 1 (30')

15;00-15;45: F1 CLIENTI - Prove Private

16;20: FERRARI CHALLENGE NA - Gara 1 (30')

17;30: FERRARI CHALLENGE EU TROFEO PIRELLI + APAC - Gara 1 (30')

18;30-19;15: ATTIVITÀ SPORTIVE GT - Hot Laps

Sabato 29 ottobre

8;30-9;00: FERRARI CHALLENGE EU TROFEO PIRELLI + APAC - Qualifica 2

9;10-10;05: XX PROGRAMME - Prove Private

10;15-10;45: FERRARI CHALLENGE NA - Qualifica 2

10;55-11;40: F1 CLIENTI - Prove Private

11;50-12;20: FERRARI CHALLENGE EU COPPA SHELL - Qualifica 2

12;30-13;25: XX PROGRAMME - Prove Private

14;00: FERRARI CHALLENGE EU TROFEO PIRELLI + APAC - Gara 2 (30')

15;00-15;45: F1 CLIENTI - Prove Private

16;20: FERRARI CHALLENGE NA - Gara 2 (30')

17;30: FERRARI CHALLENGE EU COPPA SHELL - Gara 2 (30')

18;30-19;15: ATTIVITÁ SPORTIVE GT - Hot Laps

Domenica 30 ottobre

9;00: FERRARI CHALLENGE COPPA SHELL AM - Finale Mondiale (30')

10;10: FERRARI CHALLENGE COPPA SHELL - Finale Mondiale (30')

11;20: FERRARI CHALLENGE TROFEO PIRELLI & AM - Finale Mondiale (30')

12;45: FERRARI SHOW & FOTO UFFICIALI

14;30-15;20: XX PROGRAMME - Prove Private

15;35-16;20: F1 CLIENTI - Prove Private

16;35-17;35: CLUB COMPETIZIONI GT - Prove Private

17;50-18;50: ATTIVITÁ SPORTIVE GT - Hot Laps

Lunedì 31 ottobre

9;00-13;00: CLUB COMPETIZIONI GT - Prove Private

13;05-14;25: ATTIVITÁ SPORTIVE GT - Attività Media

14;30-18;30: CLUB COMPETIZIONI GT - Prove Private

*Gli orari sono provvisori e soggetti a cambiamento in corso d'opera

