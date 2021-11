Finali Ferrari | Le parole dei Campioni in Coppa Shell

La Finale Mondiale Ferrari della Coppa Shell ha visto due piloti protagonisti che se la sono giocata in una gara caratterizzata da safety car, sorpassi e tanto altro ancora.

Appena scesi dal podio, Motorsport.com ha incontrato i due Campioni: Ernst Kirchmayr per la Shell e Peter Christensen per la Shell AM.

“Sono felicissimo, due titoli in due giorni è il massimo - ha detto il portacolori di Baron Motorsport - Se devo scegliere, posso dire che è stato più emozionante vincere l’Europeo".

"Piste bellissime e diverse tra loro, era importante fare punti e adattare la guida ogni volta. La Finale Mondiale è una gara secca è sempre una grande emozione, soprattutto qui al Mugello in casa Ferrari”.

Raggiante anche il suo collega griffato Formula Racing: “È stato un risultato fantastico, così come la gara. Alla partenza ho fatto molta attenzione, sono scattato bene rimanendo agganciato al gruppo di testa".

"Dopo mi sono guardato le spalle, c’erano molti piloti veloci che cercavano l’attacco. Per la prossima stagione vorrei fare l'annata completa nell’Europeo, quest’anno ho fatto solamente tre gare”.

#121, Peter Christensen, Formula Racing Photo by: Marco Losi