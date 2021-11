Finali Ferrari | Le parole dei Campioni del Trofeo Pirelli

Sono due i giovani protagonisti delle Finali Mondiali Ferrari che si sono imposti nel Trofeo Pirelli per quanto riguarda la Classifica Assoluta e la AM.

Il finlandese Luka Nurmi ha vinto la prima, mentre il danese Christian Brunsborg si è aggiudicato la seconda.

“Posso dire che è la gara che vale una stagione - ammette il portacolori di Formula Racing - Non è stato facile, soprattutto con l’ingresso della Safety Car, fortunatamente sono riuscito a ripartire bene".

"Rispetto a sabato, ero a posto con le pressioni degli pneumatici. Ho cominciato a spingere da subito, controllando gli avversari. Mi piacerebbe diventare un pilota professionista e arrivare alla 24h di Le Mans”.

Felice anche il suo compagno di squadra Brunsborg: “Una gara fantastica, la macchina era veramente a posto. Alla ripartenza non mi sono fatto sorprendere e ho mantenuto la concentrazione".

"Dietro di me stavano spingendo e sono riuscito a controllare. Per il 2022 dovrei continuare nel Ferrari Challenge ma non c’è nulla di definitivo”.

#4, Christian Brunsborg, Formula Racing Photo by: Marco Losi