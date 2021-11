Ferrari | Trofeo Pirelli: Nurmi si ripete, Paulet Re in AM

Luka Nurmi batte Niccolò Schirò in Gara 2 del Ferrari Challenge Trofeo Pirelli al Mugello, dove sotto un bel sole Sergio Paulet si laurea Campione della Classe AM grazie al podio di categoria.

Partito dalla Pole Position, il finlandese della Formula Racing ha girato per primo alla 'San Donato', guadagnando subito vantaggio e poi resistendo al ritorno di Schirò, che però deve accontentarsi della piazza d'onore perdendo un po' troppo tempo nei doppiaggi finali che lo hanno tenuto lontano dal leader, senza poterlo quindi attaccare.

Alle spalle del ragazzo di Rossocorsa c'è la Campionessa assoluta, Michelle Gatting (Scuderia Niki-Iron Lynx), brava a prendersi il podio in partenza scattando dalla quarta piazza, con sorpasso ai danni di Thomas Neubauer alla 'Materassi'.

Il ragazzo di Charles Pozzi-Courage ha cominciato ad avere problemi di potenza sulla sua 488 Challenge Evo attorno al 10° giro, venendo sfilato via via dai rivali e rientrando mestamente ai box.

In questo modo la Top5 annovera Frederik Paulsen (Formula Racing) e Luca Ludwig (Octane 126), seguiti da Doriane Pin con l'altra vettura della Scuderia Niki-Iron Lynx.

Un pimpante Ange Barde (SF Cote D'Azur Cannes-IB Fast) si prende il settimo posto assoluto e la vittoria in Classe AM europea, battendo nel finale con un bel sorpasso Christian Brunsborg. Al danese di Formula Racing non basta precedere Paulet nella graduatoria di categoria per negare allo spagnolo di Santogal Madrid-MST Team - undicesimo assoluto - la conquista del titolo.

Nella Top10 generale ci sono anche Cooper MacNeil (Ferrari of Westlake) - che trionfa tra i piloti North America - e Christian Potolicchio (Ferrari of Central Florida), primo in AM1 americana.

Jason McCarthy (Wide World Ferrari) si porta a casa la piazza d'onore in Classe AM1 NA, mentre in AM2 NA primo gradino del podio per Keysin Chen (Ferrari of Beverly Hills) su John Horejsi (Ferrari of Vancouver) e Brian Davis (Ferrari of Palm Beach).

