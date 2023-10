Ferrari | Trofeo Pirelli EU, Gara 2: Fleming vola sulla pioggia

Thomas Fleming si toglie la soddisfazione di chiudere la stagione del Ferrari Challenge vincendo Gara 2 del Trofeo Pirelli Europe con una prestazione dominante sul tracciato del Mugello, reso insidioso dalla pioggia caduta nel corso della notte e per tutta la giornata di ieri.

Il pilota del team HR Owen ha salutato tutti sin dalla partenza lanciata, infliggendo quasi 3 secondi a tutti già al termine del primo giro. Dietro di lui si è scatenata la lotta per il secondo posto, con Adrian Sutil bravo a difendersi dagli attacchi di Eliseo Donno - campione della serie incoronato nella giornata di ieri - e di Bence Valint, pilota del team Rossocorsa - Ferrari Budapest.

Donno, dopo essere partito male ed essere scivolato dalla seconda alla quarta posizione, ha innescato un bel lduello con l'ungherese Valint da cui è uscito vincitore, salendo terzo. Poco più tardi, però, ha commesso un errore perdendo altre due posizioni. L'italiano non si è scoraggiato ed è partito per rimontare, salendo subito quarto.

Quando sembrava ormai tutto deciso, con Fleming involato verso una strepitosa vittoria, la Direzione Gara ha fatto intervenire la Safety Car in pista per via di un fuori pista di James Owen. Il pilota del team Meridien Modena - FF Corse ha perso il controllo della sua 488 Challenge Evo, uscendo alla San Donato. Per rimuovere la Rossa numero 26 dalla sabbia è stato necessario l'intervento di un trattore e, per questo, è stata chiamata in pista la vettura di sicurezza.

Il suo intervento ha così compattato il gruppo, costringendo Fleming a rifare tutto quanto di buono visto nella prima parte di gara. A 9 minuti dal termine della corsa, la Safety Car è tornata ai box e Fleming è ripartito da dove aveva iniziato: già alla San Donato, poco dopo la ripartenza, aveva oltre 200 metri di vantaggio su tutti i rivali. Al termine del primo giro si è trovato ad avere un margine di 3 secondi sul bravo Bence Valint e si è così involato verso il successo.

Dietro di lui Valint non ha avuto problemi ad agguantare la piazza d'onore, mentre il gradino più basso del podio è stato colto dal campione in carica della serie, Eliseo Donno, bravo a superare Adrian Sutil a pochi istanti dal termine del tempo di gara. L'ex pilota di Formula 1, inoltre, è stato penalizzato con un Drive Through (effettuato all'ultimo giro disponibile) per un'irregolarità nella procedura di partenza.

Strepitoso quarto Yudai Uchida, primo del Trofeo Pirelli Europa categoria AM. Il giapponese del team Rosso Corsa ha preceduto Szymon Ladniak e il primo degli inseguitori di categoria, Nobuhiro Imada. Il giapponese, però, è stato penalizzato di 25" a fine gara per non aver fatto un Drive Through comminatogli per un contatto a inizio gara.

Questo ha fatto perdere il podio a Imada, promuovendo al secondo posto Marco Zanasi nell'AM e, al terzo, Mohamed Hamdi. Max Mugelli si è classificato decimo assoluto e quinto nella classe dei migliori. Franz Engstler, già campione in AM, è stato costretto al ritiro dopo pochi minuti dal primo via dopo essere rientrato ai box.

Ferrari Challenge - Trofeo Pirelli Europe - Race 2 (classifica)